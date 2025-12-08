Paramount инициировала «враждебное» поглощение Warner Bros. Discovery, чтобы помешать сделке с Netflix

Она направила предложение о покупке напрямую акционерам WBD — в обход совета директоров.Фото Getty Images Paramount заявила, что готова купить всю сеть Warner Bros. Discovery (WBD), включая CNN, TBS, HGTV и скрининговый сервис HBO Max, по $30 за акцию при общей сумме в $108 млрд, что «на $18 млрд превышает» предложение Netflix, пишет WSJ.Сделку готовы поддержать семья основателя Oracle Лари Эллисона (его сын Дэвид возглавляет Paramount) и фонд RedBird Capital. Кроме того, $54 млрд согласны предоставить Bank of America, Citi и Apollo.В сентябре 2025 года WSJ со ссылкой на источники писало, что Paramount Skydance готовит предложение о покупке Warner Bros. Discovery. Но руководство последней отклонило сделкуВ Paramount объяснили, что пошли на «враждебное» поглощение в обход совета директоров Warner Bros. Discovery, поскольку он проигнорировал «шесть предложений о покупке за 12 недель». Дэвид Эллисон заявил: «Мы хотим завершить то, что начали».Акционеры WBD должны рассмотреть предложение до 8 января 2026 года, но срок может быть продлён. В Paramount отмечают, что помимо финансовой выгоды их предложение с «большей долей вероятности» будет одобрено регулирующими органами.Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery 5 декабря 2025 года. Cумма сделки с учётом долга составит $82,7 млрд. Её планируют закрыть в третьем квартале 2026 года — после выделения Discovery Global из Warner Bros. в отдельную публичную компанию и одобрения со стороны регуляторов.Если сделку закроют, Netflix получит студии Warner Bros., стриминговые платформы HBO и HBO Max и эксклюзивный контроль над «премиальными объектами интеллектуальной собственности», включая франшизу «Гарри Поттер», сериалы «Друзья», «Игра престолов» и «Клан Сопрано». Однако процесс одобрения регуляторами может затянуться, а в киноиндустрии опасаются новой волны увольнений в Голливуде и сокращения кинопроката.В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что сделка «может стать проблемой», поскольку она приведёт к получению гигантом потокового вещания большой доли рынка. Он добавил, что будет лично вовлечён в принятие решения по ней.Таня БоброваМедиавчераУвидели возможность и решили действовать быстро: как готовилась сделка Netflix по покупке Warner Bros. Discovery на $82,7 млрд Предложение стримингового сервиса оказалось единственным, которое можно «сразу подписать», говорят источники FT и Reuters.#новости #paramount #warnerbrosdiscovery