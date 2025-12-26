Издателя «Медузы»* Галину Тимченко заочно приговорили к пяти годам колонии по делу о руководстве «нежелательной» организацией

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.Фото Getty Images Уголовное дело по статье об организации деятельности «нежелательной» организации против Тимченко завели в мае 2025-го. В октябре её объявили в международный розыск.По версии прокуратуры Тимченко после привлечения к административной ответственности за участие в деятельности иностранной организации продолжила управлять ей.Генпрокуратура признала «нежелательной» Medusa Project — латвийское юрлицо «Медузы»* — в 2023 году. В 2021 году издание внесли в список иноагентов, а в марте 2022-го Роскомнадзор начал блокировать сайт проекта по требованию Генпрокуратуры.Галину Тимченко Минюст включил в список иноагентов в августе 2024 года. *«Медуза» признана в России нежелательной организацией.#новости