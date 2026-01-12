Популярное
Таня Боброва
Медиа

Paramount Skydance подала иск к Warner Bros. Discovery и запланировала «борьбу» за места в совете директоров, чтобы сорвать сделку Netflix

Студия назвала иск «необоснованным».

Источник: Getty Images / Kenneth Cheung / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Farstechnica.com%2Ftech-policy%2F2026%2F01%2Fwarner-bros-sticks-with-netflix-merger-calls-paramounts-108b-bid-illusory%2F&postId=2686736" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ArsTechnica</a>
  • Paramount Skydance потребовала в иске раскрыть больше финансовой информации о сделке Warner Bros. Discovery и Netflix, в рамках которой стриминговый сервис договорился выкупить группу за $82,7 млрд с учётом долга с оплатой деньгами и акциями. Об этом пишет WSJ.
  • Paramount Skydance утверждает, что её предложение о покупке выгоднее. Она также заявила о планах выдвинуть кандидатуры в совет директоров Warner Bros. и предложить поправку к уставу компании, которая потребует одобрения акционеров для выделения бизнеса кабельного вещания, пишет Reuters.
  • Это ключевой момент в сделке с Netflix: сервис планирует закрыть её после выделения Discovery Global из Warner Bros. в отдельную публичную компанию. В итоге к Netflix должны перейти студии, стриминговые платформы HBO и HBO Max и эксклюзивный контроль над «премиальными объектами интеллектуальной собственности», включая франшизу «Гарри Поттер», сериалы «Друзья» и «Игра престолов».
  • В Warner Bros. заявили Variety, что кампания Paramount, которую та развернула, чтобы убедить акционеров в более выгодном предложении, — это попытка их отвлечь. Иск назвала «безосновательным» и отметила: «спустя шесть недель и столько же пресс-релизов» Paramount до сих пор не повысила цену и «не устранила недостатки» в своём предложении.
  • В декабре 2025 года Paramount заявила, что готова купить всю группу Warner Bros. Discovery по цене $30 за акцию при общей сумме в $108 млрд. Предложение направили напрямую акционерам — в обход совета директоров. Позже добавила личные гарантии от сооснователя Oracle Ларри Эллисона (его сын Дэвид возглавляет Paramount). Warner Bros. отказалась.
Увидели возможность и решили действовать быстро: как готовилась сделка Netflix по покупке Warner Bros. Discovery на $82,7 млрд

Предложение стримингового сервиса оказалось единственным, которое можно «сразу подписать», говорят источники FT и Reuters.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fabout.netflix.com%2Fen%2Fnews%2Fnetflix-to-open-new-engineering-hub-in-poland&postId=2636960" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Netflix </a>

