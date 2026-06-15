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Данила Бычков
Медиа

Медиахолдинг Fox купит производителя ТВ-приставок Roku за $22 млрд

Сделку закроют в первой половине 2027 года.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Fox приобретёт Roku по цене $160 за акцию — это на 11,4% больше стоимости бумаг компании на закрытии торгов 12 июня 2026-го. Сделку оплатят деньгами и акциями, пишет Reuters.
  • Покупка Roku даст Fox доступ к клиентской базе, которая насчитывает более 100 млн домохозяйств в США. Это поможет компании эффективнее продавать рекламу, отмечает издание.
  • Крупнейший источник выручки Roku — реклама. В первом квартале 2026 года выручка от неё составила $613 млн, увеличившись на 27% год к году.
  • Для финансирования сделки, которую планируют закрыть в первой половине 2027 года, Fox получила кредит на $12 млрд от Morgan Stanley. Объединённая компания станет третьим по величине игроком на телевизионном рынке США по доле просмотра.
  • Roku — американская компания, которая выпускает ТВ-приставки, превращающие обычный телевизор в «умный». Устройства подключаются к интернету и позволяют смотреть передачи, фильмы и сериалы в приложениях или на сайтах онлайн-кинотеатров.
  • В 2014 году Roku совместно с китайскими производителями телевизоров TLC и Hisense представила Roku TV, соединив приставку и телевизор в одном корпусе. В сентябре 2017-го компания запустила собственный канал Roku Channel с бесплатным доступом к более чем 10 тысячам фильмов и ТВ-шоу за просмотр рекламы.
  • В 2025-м Roku запустила собственный стриминговый сервис Howdy — без рекламы и за $3 в месяц.
Дарья Бизяева
Медиа
Roku — стартап от Netflix, за десять лет ставший лидером рынка потокового телевидения в США

Сегодня компания обгоняет по продажам ТВ-приставок Apple, Google и Amazon.

Roku — стартап от Netflix, за десять лет ставший лидером рынка потокового телевидения в США

#новости #fox #roku

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