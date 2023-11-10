Режиссёр «Реквиема по мечте» Даррен Аронофски и студия A24 снимут байопик об Илоне Маске — СМИ Статьи редакции
В основу ляжет биография предпринимателя, написанная Уолтером Айзексоном.
- О том, что Даррен Аронофски, известный, помимо прочего, по фильмам «Реквием по мечте», «Рестлер» «Чёрный лебедь», «Мама!» и «Кит», совместно с A24 работает над байопиком об Илоне Маске, сообщили в издании Puck. Эту информацию также подтвердили журналисты Variety.
- Для Айзексона это не первая экранизация: по его книге сняли картину «Стив Джобс» от Universal, посвящённую покойному основателю Apple. Главные роли в ней исполнили Майкл Фассбендер и Кейт Уинслет.
- Источники СМИ, знакомые с ситуацией, утверждают, что за право снять ленту боролись множество студий и кинематографистов. Какие актёры снимутся в байопике и когда он выйдет — пока неизвестно.
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Да Маск, небось, и снимется (-: И снимет. И студию купит. С раковиной.
рановато
Читайте в твиттере этого шиза, никакое кино не нужно, тем более кроме лести и пафоса там ничего интересного не будет
Если в главной роли будет Саша Барон Коэн, то надо смотреть ))
Я не понял. Маск помёр ужо?