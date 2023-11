Считается, что минимальный порог по продажам за неделю, необходимый для попадания в список, — это в среднем 5000 экземпляров. А лучше — все 10 тысяч, чтобы наверняка, пишет The Hustle. В этом смысле проще тем авторам, у кого есть свободные деньги:

Выходит, что шансы попасть туда невелики, пишет The Hustle, и что для этого нужно — точно неизвестно, потому что до сих пор не ясны критерии, по которым редакция отбирает книги. Сама она пишет , что учитывает продажи в «десятках тысяч» магазинов, лавок и на онлайн-платформах.

Публичные выступления подогрели интерес к работе и привлекли внимание редакторов списка бестселлеров по версии The New York Times, куда Монтгомери хотела и смогла попасть — в первый месяц после выхода книги.

Причины не всегда объективны, пишут The Hustle и Esquire .