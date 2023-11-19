«Книги редко становятся бестселлерами просто так — приходится похлопотать»: как они попадают в списки The New York Times Статьи редакции
Причины не всегда объективны, пишут The Hustle и Esquire.
Книги редко становятся бестселлерами просто так — чаще всего ради этого приходится похлопотать. Такой урок усвоила писательница-натуралистка Сай Монтгомери. Узнав, что издательство не хочет устраивать турне в поддержку её очередной книги, она взяла дело в свои руки: наняла пиарщика, собрала сбережения и провела турне сама.
Публичные выступления подогрели интерес к работе и привлекли внимание редакторов списка бестселлеров по версии The New York Times, куда Монтгомери хотела и смогла попасть — в первый месяц после выхода книги.
Список издаётся с 1931 года еженедельно и ежемесячно и освещает разные жанры и категории. Количество позиций, публикуемых газетой за год, — чуть больше 6000, при этом количество книг, которые выходят за эти 12 месяцев по всему миру, доходит до 3 млн.
Выходит, что шансы попасть туда невелики, пишет The Hustle, и что для этого нужно — точно неизвестно, потому что до сих пор не ясны критерии, по которым редакция отбирает книги. Сама она пишет, что учитывает продажи в «десятках тысяч» магазинов, лавок и на онлайн-платформах.
По словам ассистента кафедры английского языка Университета Темпл Лоры Макграт, NYT ориентируется на ещё один, внутренний список: туда входят работы, которые могут стать бестселлерами по прогнозам издателей и книготорговцев. Именно за этими книгами и следят редакторы, а вовсе не за всеми теми сотнями тысяч произведений, что публикуются в течение года, замечает Макграт.
Названия магазинов издание держит в секрете, чтобы участники рынка на них не давили. Так что как попасть в этот предварительный список без издателя со связями в отрасли — загадка.
У кого больше шансов заполучить место в рейтинге
Считается, что минимальный порог по продажам за неделю, необходимый для попадания в список, — это в среднем 5000 экземпляров. А лучше — все 10 тысяч, чтобы наверняка, пишет The Hustle. В этом смысле проще тем авторам, у кого есть свободные деньги:
- В 1991 году бывший президент США Дональд Трамп выпустил книгу «Искусство заключать сделки» и тут же дал сотрудникам задание — заказать тысячи экземпляров. В 2016-м он вновь самостоятельно выкупил копии «Изувеченной Америки» на сумму $55 тысяч.
- Американский сенатор Митт Ромни попросил вложить в закупку его книг половину гонорара за публичное выступление — около $25 тысяч.
- Лани Сарем — двоюродная сестра участника музыкальной группы NSYNC «Джейси» Шазе — тоже массово скупала своё дебютное произведение. Правда, только в тех магазинах, которые признавались, что передают данные NYT.
С закупками помогают и специальные агентства: их задача — сделать это так, чтобы не вызвать подозрений. Эта тактика может обеспечить писателю место в еженедельном списке, но вот подогреть интерес к книге в следующие недели вряд ли поможет. В том числе поэтому многие работы почти сразу вылетают из рейтинга, пишет Esquire.
Попытать удачу, впрочем, можно и без денег. Дата-специалисты из Северо-Восточного университета Массачусетса проанализировали списки NYT за восемь лет и вывели несколько закономерностей:
- В некоторые месяцы шансы попасть в рейтинг выше. Например, в декабре из-за новогодних праздников средний минимальный порог по продажам — 10 тысяч копий. В феврале может повезти и с 3000 проданных книг.
- В разделе нехудожественной литературы больше шансов на успех у мемуаров и биографий известных личностей.
- В лидерах категории художественной литературы чаще оказывались триллеры.
- У писательниц больше шансов попасть в список с художественными произведениями, а у начинающих авторов — с нон-фикшн, поскольку в «художке», как правило, «доминируют» те, кто уже попадал в рейтинг.
76-летний писатель Джеймс Паттерсон — автор романов об инспекторе Алексе Кроссе — неоднократно бывал в списке, но это не помешало ему в марте 2023 года публично обвинить издание в необъективности. Его новая книга заняла в еженедельном списке шестое место. При этом, по данным одного из самых надёжных в стране источника отраслевых данных BookScan, ей стоило отвести четвёртое место.
О подобных расхождениях рассказывала Esquire и одна публицистка: по её словам, книги, вошедшие в пятёрку лидеров, нередко могли продаваться хуже тех, что оказывались, например, на девятом месте.
Почему все хотят в список, если его объективность неочевидна
Никто в книжной индустрии не верит в «беспристрастность, достоверность и демократичность» рейтинга NYT, но тот всё равно остаётся хорошим маркетинговым инструментом:
- Магазины выкладывают книги из списка на отдельные столы и полки, а маркетплейсы помещают их в особые разделы.
- Чаще всего у таких книг также есть соответствующая метка на обложке, что, вероятно, может привлечь внимание отдельных читателей.
- Издательства и издатели с большей охотой делятся новостями о таких произведениях, а это — дополнительная публичность для автора.
- Писателям, попавшим в список, как правило, проще заключить новые сделки с издателями.
Список, который имеет лишь опосредованное отношение к писательским заслугам, вряд ли должен обладать серьёзным влиянием в индустрии, но издательское дело, по словам Esquire, — это в конечном счёте бизнес. И если есть надежда, что попадание в рейтинг NYT обеспечит книге больше продаж, значит, стоит попытаться.