ОАЭ, Индия, Грузия: куда россияне могут уехать без виз и на сколько дней Статьи редакции
Всё, что могу в эти дни, — пытаться быть полезным. Подготовил список безвизовых стран для россиян на 2022 год и количество дней, сколько можно находится.
Оригинальный текст в Telegram.
Цену перелета — в одну сторону, эконом — брал среднюю на начало марта и за сегодня, так что лучше проверить, так как цена меняется в зависимости от дат.
- Грузия, 360 дней безвиз, билет Москва — Тбилиси стоит примерно 35 тысяч рублей.
- Турция, 60 дней безвиз подряд, но не больше 90 в полгода, билет Москва — Стамбул стоит примерно 30 тысяч рублей.
- Египет, 90 дней безвиз, билет Москва — Каир стоит примерно 20 тысяч рублей.
- Армения, билет Москва — Ереван стоит примерно 16 тысяч рублей.
- ОАЭ, 90 дней безвиз, билет Москва — Дубай стоит примерно 17 тысяч рублей.
- Катар, 30 дней безвиз, билет Москва — Доха стоит примерно 25 тысяч рублей
- Азербайджан, 90 дней безвиз, билет Москва — Баку стоит примерно 30 тысяч рублей.
- Сербия, 30 дней безвиз, билет Москва — Белград стоит примерно 60 тысяч рублей.
- Шри-Ланка, 30 дней безвиз (виза оформляется на границе, $30), билет Москва — Коломбо стоит примерно 25 тысяч рублей. После 30 дней визу можно продлить до трёх и потом до шести месяцев.
- Индия, 30 дней безвиз (виза оформляется на границе, $35), билет Москва — Бангалор стоит примерно 25 тысяч рублей.
- Бангладеш, 30 дней безвиз (виза оформляется на границе, $50), билет Москва — Дакка стоит примерно 24 тысячи рублей.
- Индонезия, 30 дней безвиз, билет Москва — Джакарта стоит примерно 50 тысяч рублей.
- Кабо-Верде, 60 дней безвиз, билет Москва — Прая стоит примерно 35 тысяч рублей.
- Малайзия, 30 дней безвиз, билет Москва — Куалу-Лумпур стоит примерно 45 тысяч рублей.
- Перу, 90 дней безвиз, билет Москва — Лима стоит примерно 80 тысяч рублей.
- Коста-Рика, 90 дней безвиз, билет Москва — Сан-Хосе стоит примерно 60 тысяч рублей.
- Маврикий, 60 дней безвиз, билет Москва — Порт-Луи стоит примерно 60 тысяч рублей.
- Непал, 15/30/90 дней безвиз, (виза оформляется на границе, $25/40/100), билет Москва — Катманду стоит примерно 25 тысяч рублей.
- Бразилия, 90 дней безвиз, билет Москва – Рио-де-Жанейро стоит примерно 60 тысяч рублей. Визу можно продлить до шести месяцев.
Вот тут можете посмотреть полный список безвизовых стран, но учтите, что в некоторых странах действуют коронавирусные ограничения, смотрите по каждой стране отдельно. Эта информация от 22 января, поэтому актуальную информацию лучше узнавать точечно.
Напомню, иностранные авиакомпании все ещё работают на территории РФ, им в ЕС летать можно. Есть ещё сайт со странами именно для работающих по удалёнке с условиями пребывания и возможностями обновлять визу.
Ребята, без обид) И Вы действительно верите, что вас сейчас там кто-то встретит?! 🤣🤣🤣 ДЕВИЗ О ТОМ КУДА ИДТИ РУССКОМУ КОРАБЛЮ уже выучили все народы и народности мира!!! Хорошего отдыха! 🤣🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
@Denis Shiryaev Включи все реакции в телеграмме. Сидишь в своем манямирке и не знаешь (или боишься узнать) реальное отношение подписчиков.
Да мне пофигу, это блог – не нравится, го отписываться
Можно отправится по курсу русского военного корабля
Актуальненько
Пиши про туры в мухосранск 40часов на поезде лучше
Казахстан забыли добавить
Про Сирию забыли и Венесуэлу
Тайланд забыли
@Denis Shiryaev Включи все реакции в телеграмме. Сидишь в своем манямирке и не знаешь (или боишься узнать) реальное отношение подписчиков.
После запретов на полёты - к сожалению статья уже не актуальна)
вот тоже ребята неплохо отдохнули
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