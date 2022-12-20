Миграция
Системный цветок

Глава Минцифры: из России уехали около 100 тысяч ИТ-специалистов Статьи редакции

Как посчитали их количество, министр не уточнил.

  • До 10% сотрудников ИТ-компаний уехали из России, заявил Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме.

В рамках двух волн эмиграции до 10% сотрудников ИТ-компаний уехали и не вернулись. Порядка 100 тысяч ИТ-специалистов находятся за пределами нашей страны, но около 80% продолжают работать на российские компании.

Максут Шадаев (цитата по РБК)
  • Министр отметил, что поднимать вопрос о полном запрете удалёнки для уехавших из России ИТ-специалистов преждевременно. Но допустил ограничения для тех, кто работает над государственными информационными системами.

Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем все-таки обсудить, — это не вводить жёсткие ограничения на возможность удалённой работы для таких сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании.

Максут Шадаев (цитата по «Интерфаксу»)
  • По оценке «Руссофт» на конец октября 2022 года, треть российских ИТ-специалистов, уехавших из России с февраля, вернулись. В первую очередь это те, кто уезжал в Армению, Грузию и Казахстан. Всего уехали от 10% до 40% ИТ-персонала, считают в ассоциации.
  • В ноябре 2022 года Минцифры заявило, что нужно разработать программу «обратной релокации» для уехавших из России сотрудников. «Мы отдельно не просим принимать никаких мер в отношении тех сотрудников, которые уехали и продолжают работать», — говорил Шадаев.

#новость #минцифры

5298 просмотров
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196 комментариев
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 ЯжПрограммист

Чё это они, дела же в гору... прорыв за прорывом. 6G уже на подходе, игры AAAA+, полное импортозамещение

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Black7

6g отсталая технология, сразу 7g
Смута - топ ААА проект
Импортозащекание

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1 комментарий
Денис Демидов

Да и Киев после нового года опять возьмем, сплошной позитив!
Россия, Россия, Россия!

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1 комментарий
Деда Миша

В России игры теперь только категории ZZZ

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Timur

смешно слушать это нытье от тех кто даже примерно не представляет что такое 3g и чем оно отлчается от 4

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1 комментарий
Игорь Протасов

В ноябре 2022 года Минцифры заявило, что нужно разработать программу «обратной релокации» для уехавших из России сотрудников.

Даже интересно, что могут предложить в обмен на инвалидность, или жизнь

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Пришелец 20

Как всегда - льготную ипотеку)

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3 комментария
Den Kotov

Бесплатное питание и жилье. И прогулка раз в день по расписанию.

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1 комментарий
Денис Демидов

Большевики много кого смогли убедить вернуться, аккурат под 37-ой, эти хотят повторить.
Хотя, если завтра объявят всероссийский траур и старперы начнут рыдать с воплями на кого он нас оставил, то многие вернутся, но вряд ли минцифры это сможет организовать...

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1 комментарий
High Stakes

Параллельный импорт легализован.

Видишь востребованного специалиста ночью - импортируй.

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zinkovvi

Не торопите , ведь только в ноябре заявили ))))

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Невкусно и грустно

Вы или не в теме, или текст не читали. 80% продолжают работать из Армении на всякие Тиньковы. Если завтра вежливо попросят или вернуться, или на улицу, результат будет очевиден. Прошедший год мало кто потратил на то, чтобы разорвать связи с РФ.

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1 комментарий
Белорусский якорь

А они не прижились.
Прям как vpn-сервисы, понимаете?

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Арина Баженова

да кому вообще нужны эти ИТ специалисты, нам вообще интернет не нужен!

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1 комментарий
зайчатки разума

Верните дизлайки!

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Сергей Николаевич

Роскомнадзор запретил 😄

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Дмитрий Филиппов

Вернул, лови

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Вадим Д.
Как посчитали их количество, министр не уточнил

Плохо, когда не знаешь, да ещё и забыл.

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Быстрый инструмент

А ещё хуже, когда не знаешь правды, и начинаешь сочинять. ))
Пишут, что эммигрантов за этот год больше, чем в такой же период 1917.

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15 комментариев
Daniil Melnik

Он вчера на мобильных сетях VPN-ы н видал. Хотя один Surfshark, покупавший рекламу у Дудя, получил люлей, но работает.
Так что что тут говорить...

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Александр Герасимов

Многие уехали из-за фриланса, который накрылся медным тазом в нашей стране. Я был очень опечален когда с таким трудом раскачанный аккаунт на UPwork удалили.
Многие компании типа Epam и JetBrains, чьи основные заказчики из «прогрессивного мира» тоже поспешили из страны, а с ними и сотрудники. Теперь о Питерском происхождении JB напоминает название языка Kotlin и не удивлюсь что его переименуют.
Тем более что товарищ Мишустин клялся и божился что работников сферы IT трогать не будут, а в итоге в октябре гребли всех, по этому уровень доверия госаппарату находится на уровне Питерского метрополитена.

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Marianna Yaksarova

На апворке акки не удалили, их просто заблочили (мне даже традиционная рассылка недавно пришла про итоги года, выглядит как издевательство). Пишут, что если уехать и доказать, что уехал, то можно акк оживить, рейтинг сохранится. Есть истории тех, у кого получилось )

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3 комментария
Элвис Пресли,поэт-песенник

Никуда они не уехали. Тонкая душевная организация подавившись смузи, скупив бакс по 130, и ненадолго выехала за забор.

Relocation - это не аренда квартиры в Турции на удаленке.

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I see you

Ахах, про связи не забыл?) конечно чтобы уехать нужно быть королем, ну или, хотя бы принцем.
Люди сьебали в огромном масштабе, это факт. Вернуться они через год или нет - большой вопрос, который будет напрямую зависеть от ситуации в стране и ее актуальном статусе

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40 комментариев
Eddie II

У меня половина компании уже уехали, с трудоустройством в зарубежные офисы. Это только за этот год.
С прошлой работы четверо товарищей уже несколько лет в Балтийских странах, двое в Германии, один в Австралии.
Ещё двое в сентябре уехали на Кипр, семейный доход у них на двоих 12к чистыми.
Никто из них возвращаться не собирается.

Про много денег позабавило конечно, особенно учитывая, что большинству из этих ребят релокацию оплачивала компания, вплоть до перевозки котов.

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3 комментария
Илья Чирков

Ору. Из Воронежа (или откуда вы там) виднее, сколько нужно денег, сколько переехать.

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3 комментария
VC комментатор

Ненадолго это пока резиденство налоговое РФ, а дальше регаются уже вне РФ. И уже можно вообще не считать их

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Vladimir Ivanov

Дизлайк комментарию выше

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1 комментарий
Nikolay Ugolko

Свято место пусто не бывает, подтянутся обратно )

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4 комментария
Alexandre Prokoudine

Это ж прямо из методички по семейному насилию. "Ты ничего не можешь, никому не нужна, без меня не проживёшь". А также "Где истории успеха?".

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6 комментариев
shencrypto

старые байки из РФ методички. Как и про америку, но никто не скажет что 80% едут с 0 в кармане из южной америки.

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2 комментария
Daniil Melnik

Да, конечно. Чтобы свалить в Казахстан тот же надо ТАК МНОГО ДЕНЕГ, а хантинг российских IT-шников не имел место быть.

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Sergey Redmi
"Но допустил ограничения для тех, кто работает над важными государственными системами."

Да кому они теперь нужны, эти ваши "важные государственные системы"?
Варитесь в собственном соку

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Константин Киселёв

Родителям уехавших нужны.

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2 комментария
ЯжПрограммист

Видать кто-то ещё остался, вот он и решил добить, чтобы даже не думали там работать.

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Василий Петров

«Философский пароход» XXI века?

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just a.

Глава Минцифры: ИТ-специалисты не приживаются в России (пачемута)...

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imdeza

климат видать не тот

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Медиа Котик

На хабре недавно размещал пару вакансий по разработке на уровне middle/senior. По ощущениям половина откликов от уехавших.

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Aleks B

главный критерий адекватности

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Фанат Феникс Мари

Да ладно вам, уехали и уехали, как говорится бабы ещё нарожают. Ох вейт, или это так не работает?

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Aleks B

опять симкам считали говноеды?🤣

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Константин Елистратов

А я-то думаю: чего это они все едут и едут, а кадрового голода все нет и нет.

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Искандер Кубышкин

наверное он был всегда, только на высококлассных и был неосознанный

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виктор сикрит

Иногда кажется, что кроме айтишников никого и не отслеживают) Другие не уезжают как будто. Айтишник в головах обывал скоро будет = комерс (оммаж на нулевые)

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Soulis

Так тому есть ряд причин:
У ИТ-специалистов гораздо больший % тех, у кого есть деньги, чтобы уехать по сравнению с другими сферами
ИТ-специалистам проще найти работу, потому что они могут переехать в условную Сербию, а работать на компанию с другого конца света, т.е. им гораздо легче найти работу (ну или даже тупо продолжать удалённо работать на российскую и по ходу дела уже найти новое место)
Немалая часть ИТ-шников владеет английским в связи со своей международной спецификой работы
При переезде и устройстве на работу в новой стране маловероятно, что они сильно просядут по статусу и заработку (к примеру тем же врачам может быть нелегко)
Из-за выше перечисленного у ИТ-шников больше международных связей, чтобы себе что-то найти + они мыслят более международно, если можно так выразиться. У многих людей в других отраслях банально в голове могут стоять рамки одной страны, потому что они полностью варятся внутри неё.

Ну и ещё 2 вещи: Во-первых Минцифры всё таки пытается делать свою работу, а не забивать и наша ИТ-отрасль - это витрина, одна из тех немногих вещей, где мы реально преуспевали.

В общем по итогу всем остальным можно сказать "Куда ты денешься с подводной лодки?" и они гораздо охотнее в это поверят даже если им не накидать никаких плюшек.

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Евгений Андреев TGM

Нормальный It специалист это дорогое удовольствие, потому что приносит миллиарды прибыли и экономит миллионы человеко часов ручной работы. Другой волнующий вопрос в том, что качественная IT разработка это конечный продукт и может быть не нормированная нагрузка или с целью сохранения рабочего места что-то допиливается преднамеренно долго. Творческую работу дорого содержать на окладе или бонусах , потому что творческие люди выгорают и там в принципе думать надо, это не деревья рубить.

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Aleks B

остальным не на что уезжать, уезжали вместе с двумя знакомыми из хореки вернулись обратно, тк рынок маленький и зп местные не фонтан

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1 комментарий
Maksim Dabchevich

Просто не пишут про всех. А про айтишников мне кажется больше шума. Как будто их прмя всех действительно посчитали.

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Лена Головач

а зачем быть не айтишником? зачем вы ходите на заводы и работаете врачами/продавцами? Могли бы вкатиться в айти и получать от 100к в месяц. Айти = нормальная жизнь вне работы и свобода.

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Billy Jean

Чтобы это читать, запаситесь калькулятором 🤦

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Артем Сухенко

шо, again?

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shencrypto

«обратной релокации» :D новый мем , кто видел справедливость за родными стенами , у тех приходит осознание , можете на них не рассчитывать

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Roman Perfilyev

ререлокации

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1 комментарий
Абу Суфьян

Олды на месте 😎

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Индивидуальный Валера

В номинации «Пиздаболы года» побеждают Минцифры

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Сергей Николаевич

Получается на границе с Грузией и Казахстаном три дня торчали только программисты? А где остальные 80 тыс? Вася! Здесь что то не так.

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Иннокентий Фефилов

Из личного опыта:
Два парня из Сургута с нефтянки.
Один с автоваза.
Но 50% айтишники точно, если не больше.

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Рассказывали: водитель торговой конторы из Засратова никого не предупредив сдристнул в сентябре. Прямо с работы. Денег совсем немного. С собой только карта звёздного неба и литр водки. В итоге нашли где-то в Казахстане. Подизбитого местными и ошалевшего от могилизации.

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Daniil Melnik

Я не понимаю, зачем он это говорит? Просто какой во всем этом смысл. Каждый раз выходит какой-нибудь охранитель, новый Победоносцев, по типу Клишаса, и говорит - вам пиздец!
Потом выходит кто-нибудь типо Максута и говорит - да, но не совсем.
В чем смысл? Что происходит? Зачем этот цирк разводить?

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Pixel Lens

Прост))0)

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Soulis

Пытается свою работу делать как бы не замечая, что происходит в целом)

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Бинарный Ёж
около 80% продолжают работать на российские компании

Похоже смогли пересчитать только тех, кто работает на российские компании. Я в своём окружении вижу, что очень многие работают на иностранные (втч полурусские с кипрским/люксембургским/американским юрлицом). В статистике они раньше отображались как самозанятые или ип-шники наверное.

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Vasek Romanov

ну уехали и уехали. че бубнить-то.

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Paul Patlakh

Запрет не запрет на работы из зарубежа, но им надо что-то думать, тк ясно же что все кто уехал основательно работают с Россией исключительно как с подушкой безопасности, ровно до того момента как не адаптируются и не найдут работу зарубежом. То есть специалисты, которые еще продолжают работать буду постепенно увольняться. А далее с таким положением вещей, как сейчас, все новые специалисты в России будут в основном стремится к одной цели - получить опыт и свалить как можно быстрее. По итогу через каких-то 10 лет высококлассных специалистов с большим опытом уже можно будет считать по пальцам.

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Eddie II

Объявляешь частичное военное положение, частично закрываешь границы — и высококлассные специалисты грызут локти, что раньше не уехали.

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Алексей Терно

"Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем все-таки обсудить, — это не вводить жёсткие ограничения на возможность удалённой работы для таких сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании."

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Наглый Кот

Ну хоть Шадаев там здравомыслящий

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Олег Макаров

Маловато будет. Остальные там умеют только в «надо создать уехавшим невыносимые условия». Да и Шадаев, в общем-то напрягается лишь потому, что знает, он будет в итоге крайним

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IgrMax

"нужно разработать программу «обратной релокации» для уехавших из России сотрудников"

Степень доверия к нашему руководству и лично к господину ПЖ примерно около нуля.
Это какая же "программа" должна быть что бы в нее поверили и вернулись?

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Eddie II

Так они уже озвучивали все идеи из этой программы - запрет удаленки, кабальные налоги. Не поможет это, можно отнимать собственность, объявлять родственников инагентами, угрожать и пытать в конце концов. За этими не заржавеет.

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3 комментария
Дмитрий

Уважаемые либералы, объясните мне логику, пожалуйста, вы же умнее меня и всё знаете (о вирусах, о политике, о военной тактике, об экономике и курсе доллара и т.д.).

Как так получается, что уехавшие от того, что не желают поддерживать какой-то там режим, продолжают платить налоги и платежи (квартиры в Мск и Спб, коммерческая недвижимость, страховые взносы, ИП, ООО и т.д.) в российский бюджет, которые идут в том числе и на поддержание СВО?

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Pixel Lens

Бегут не из-за идеалогических убеждений, а из страха за свою жизнь.

Я вот ватник, но чёт нихуя мне не прикольно идти воевать 🤷🏻‍♂️

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2 комментария
Бинарный Ёж

Основной налог в бюджете — НДС, остальное копейки. И едут в основном не из-за налогов, денег в накопленной кубышке РФ и так хватит ещё на пару лет.

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Андрей Костин

Ха, есть такое понятие как ментальный учёт. Я вот иррационально считаю, что мои копейки идут на поликлиники и школы, а не на ракеты на бошки соседям.

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Soulis

Потому что они живут в реальном мире, а вы специально пытаетесь гиперболизировать их позиции/ситуацию

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DMITRY SADEEV

Наконец-то хоть кто-то это сказал вслух... Сам удивляюсь. Еще и тому, что зарплаты свои со взносами (которые увеличиваются через 3 месяца) и пр - сохраняют. Все ищут только своей выгоды, остальное в нашей стране - фикция.

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Евгений Широков

Начали бы простые работяги уезжать, на которых немалая часть мощей правительственных держится, тогда бы максут запел бы

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Иннокентий Фефилов

Дак их тоже много релоцировалось. С помощью военкомата.

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1 комментарий
Nasha Rasha

почему нет статей про курсы валюты, где мнение экспертов на этот счет? ждем доллар по сотке после нг???

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Maksim Dabchevich

Да уже по 120 давно обещают, но как-то пока вяло все.

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5 комментариев
Слегка Придурковатый

Максут, не начинай.

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Ulan Khamdamov

Нечего было мобилизацию объявлять и вообще начитать эту операцию, а если еще капнуть- то не надо было верить минским соглашениям, не надо ставить на Януковича- этот мужик с семками во рту - конкретно взял в рот в 14 году

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Pavel Penkov

А что случилось?

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Сергей Бевз

Нужно срочно выделить инфоцыганам с курсами субсидии, чтобы они айтишников побольше понаобучали. Я читал, за месяц можно любой язык программирования освоить.

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Андрей Костин

Так уже ж. На госуслугах бесплатно можно было.

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Dennis Prochko

это спецоперация по развитию отечественных стартапов и программных продуктов.

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SD1

До 10% сотрудников ИТ-компаний уехали из России, до полного цифрового суверенитета осталось еще около 90%, заявил Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме.

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Marie Jane23

Ну, ничего сегодня доллар на 2 рубля за день вырос, скоро многим айтишником будет не выгодно жить зарубежом. Пока ты не отвязался полностью от российской экономики, ты зависим от этих факторов. Изучение английского просто мастхев, но не всем этим замораживаются.

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15 сантиметров в обхвате

А сколько бы ещё уехало, если бы могли, и зарплатонька соответствовала рекламе из курсов

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Герман Манвелов

Ну уехали, и уехали. У оставшихся зарплата будет больше ахах

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From Siberia to London

На пальцах посчитали.

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Zloy Marketolog

Это из реестра зарегистрированных, иначе как они посчитали) А из незарегистрированных сколько?))

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Сергей Николаевич

Это все равно что в гулаге скончалось 100 мильонов человек

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