Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем все-таки обсудить, — это не вводить жёсткие ограничения на возможность удалённой работы для таких сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании.