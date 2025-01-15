Кабмин Таиланда одобрил упрощённую выдачу долгосрочных виз удалёнщикам и состоятельным иностранцам

Чтобы привлечь больше «талантливых кадров» и «укрепить статус государства как центра инвестиций».Речь о долгосрочных резидентских визах LTR, на которые могут претендовать квалифицированные специалисты из целевых отраслей; состоятельные иностранцы; иностранные пенсионеры со стабильным доходом; те, кто приехал работать в Таиланде на компанию за его пределами.Одобренные кабмином Таиланда упрощения предложил Совет по инвестициям (BOI). Одно из них касается удалёнщиков. Требование к минимальной выручке компании, на которую они работают, хотят снизить со $150 млн «за последние три года» до $50 млн.Если на LTR-визу подаётся сотрудник дочерней структуры крупной мультинациональной корпорации, доказать финстабильность работодателя можно на основе данных материнской структуры, а не «дочки».Требование к состоятельным иностранцам о минимальном годовом доходе в $80 тысяч «в течение последних двух лет» предложили упразднить. Будут учитывать прежде всего общий размер состояния и инвестиции в Таиланд (прямые, облигации, недвижимость).Список секторов, специалисты из которых могут претендовать на LTR-визу, расширят. Он сосредоточен на науке, технологиях и ряде промышленных сфер, но в него добавят управление рисками и действиями в чрезвычайных ситуациях, интеграцию инноваций, устойчивое развитие. Требование проработать в сфере не менее пяти лет уберут.Ограничение на количество «законных иждивенцев», которые могут получить визу вместе с заявителем (родители, супруги, дети), сняли. Изменения вступят в силу, когда об этом официально сообщат BOI и МВД страны.Источник фото: HSBC ExpatLTR-виза даёт право на проживание в стране в течение пяти лет с возможностью продления на тот же срок, цифровое разрешение на работу, налоговые льготы и право на многократный повторный въезд. Полный список требований к заявителям есть на сайте.С момента запуска в 2022 году её получили более 6000 человек, следует из данных BOI на конец 2024 года. 2500 — европейцы; 1080 — граждане США; 610 — японцы; 340 — китайцы; 280 — индийцы.Полина ЛааксоПутешествия9 янвМинфин Таиланда рассказал о планах разрешить туристам на Пхукете оплачивать товары и услуги криптовалютами Пилотный проект запустят в 2025 году. #новости #таиланд #цифровыекочевники
Чтобы привлечь больше «талантливых кадров» и «укрепить статус государства как центра инвестиций»
Ну для такого реально очень хорошо, что одобрили упрощенные визы, потому что такие люди реально приносят очень много денег стране, тем более если они состоятельные
Кого тут привлекать, все и так уже там
Степан, найдись!
😁
Пожалуй, расширение списка секторов, разумный шаг. Хотя, опять же, без чётких критериев отбора это может привести к притоку неквалифицированных специалистов.
Да им плевать на то какой "специалист" к ним приедет. Всё сводится к стабильной платёжеспособности, это же Тайланд. Главное чтобы ты поддерживал экономику этой страны зарабатывал в другой а тратил/платил налоги здесь. Опять же приток твёрдых валют.