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Карина Пардаева
Миграция

Австралия на два года запретит иностранцам покупать жильё

Причина — жилищный кризис.

  • Запрет на покупку домов будет действовать с 1 апреля 2025-го по 31 марта 2027-го. Власти допустили продление меры на более длительный срок, пишет The Sydney Morning Herald.
  • Министр жилищного строительства Клэр О'Нил заявила, что правительство должно направить все свои усилия на то, чтобы обеспечить жильём как можно больше молодых австралийцев.
  • В Сиднее стоимость недвижимости выросла почти на 70% за последние 10 лет, при этом средняя цена жилья сейчас — около 1,2 млн австралийских долларов (68,5 млн рублей по курсу ЦБ на 17 февраля 2025 года). Арендная плата также растёт, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные CoreLogic.
  • Тем не менее, опрошенные изданием эксперты считают, что этот запрет, скорее всего, окажет лишь незначительное влияние на цены.
Unsplash
Unsplash
  • По данным Австралийского налогового управления, за год к концу июня 2023-го иностранцы купили недвижимость на 4,9 млрд австралийских долларов. Из этой суммы около трети ушло на покупку уже построенного жилья.

#новости #австралия

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48 комментариев
Хозяин

высылаем ПИК на помощь

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siberia republic

некоторые "немецкие" блогеры яростно за денежку рекламируют немцам подобные строение как прекрасное жилье)

4
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Adv Ratings

ЖБ заводик надо построить для начала

1
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VVizyr

А там местные как вообще ориентируются?

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Nikita Lapin

надо да)

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Даниил Томский

Увеличивать количество жилищной площади, строить новые дома? - Нет
Запретить иностранцам покупать дома? Да, то, что нужно)

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Roman Hmelevsky

Ну вы скажете тоже. Австралия не резиновая же, сидят ведь на головах уже. Строить-то негде в стране! :-]

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