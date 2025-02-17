Австралия на два года запретит иностранцам покупать жильё

Причина — жилищный кризис.Запрет на покупку домов будет действовать с 1 апреля 2025-го по 31 марта 2027-го. Власти допустили продление меры на более длительный срок, пишет The Sydney Morning Herald.Министр жилищного строительства Клэр О'Нил заявила, что правительство должно направить все свои усилия на то, чтобы обеспечить жильём как можно больше молодых австралийцев.В Сиднее стоимость недвижимости выросла почти на 70% за последние 10 лет, при этом средняя цена жилья сейчас — около 1,2 млн австралийских долларов (68,5 млн рублей по курсу ЦБ на 17 февраля 2025 года). Арендная плата также растёт, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные CoreLogic.Тем не менее, опрошенные изданием эксперты считают, что этот запрет, скорее всего, окажет лишь незначительное влияние на цены.UnsplashПо данным Австралийского налогового управления, за год к концу июня 2023-го иностранцы купили недвижимость на 4,9 млрд австралийских долларов. Из этой суммы около трети ушло на покупку уже построенного жилья.#новости #австралия
высылаем ПИК на помощь
некоторые "немецкие" блогеры яростно за денежку рекламируют немцам подобные строение как прекрасное жилье)
ЖБ заводик надо построить для начала
А там местные как вообще ориентируются?
надо да)
Увеличивать количество жилищной площади, строить новые дома? - Нет
Запретить иностранцам покупать дома? Да, то, что нужно)
Ну вы скажете тоже. Австралия не резиновая же, сидят ведь на головах уже. Строить-то негде в стране! :-]