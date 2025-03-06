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Артур Томилко
Миграция

Количество новых компаний с российским участием в ОАЭ за 2024 год выросло в 2,5 раза

Чаще всего бизнес в стране открывали ритейлеры, производственные и ИТ-компании.

  • Всего в ОАЭ зарегистрировано больше 4000 компаний с российским участием, следует из исследования консалтинговой Uppercase, которое приводит Forbes.
  • В 2024 году в стране открылось ещё около 100 организаций — в 2,5 раза больше, чем в 2023-м, отмечают аналитики. Большая часть из них пришлась на сферы ритейла (26%), ИТ (21%) и производства (14%).
  • Серди основных причин выхода российского бизнес на рынок ОАЭ авторы исследования называют лояльность местного налогового законодательства, доступ к международным платёжным системам и отсутствие санкционных ограничений на экспорт и импорт товаров. Кроме того, зарегистрированные в стране стартапы могут претендовать на финансирование от местного правительства.
  • Основной сложностью при запуске бизнеса в ОАЭ для россиян стало открытие банковского счёта: при самостоятельной регистрации бизнеса (без привлечения консультантов) процедура могла занимать до нескольких месяцев.
  • Около 14% от общего числа компаний с российским участием по итогам 2024 года свернули бизнес в стране. Причины их ухода с рынка не приводятся.
Дубай, фото Unsplash
Дубай, фото Unsplash

#новости #оаэ

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