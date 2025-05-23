Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Телеграм
Инвестиции
Маркетплейсы
Мнения
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
Миграция

Литва перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта с 1 июня 2025 года

Вслед за Данией, Чехией, Эстонией, Францией и Исландией.

Источник фото: Tripadvisor
Источник фото: Tripadvisor
  • Решение принято 23 мая 2025 года совместным приказом министров иностранных и внутренних дел Литвы.
  • Власти считают, что небиометрические паспорта, выданные в России, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO).
  • Для граждан России с видом на жительство в Литве или другой стране, входящей в Евросоюз, Европейскую экономическую зону или Шенгенское соглашение, запрет вступит в силу с 1 декабря 2025 года — им дали время заменить документы.
  • Запрет не распространяется на транзитные поездки россиян по железной дороге через Литву из Калининграда на территорию России и обратно.
  • Небиометрический загранпаспорт в России выдают на пять лет. В документ можно внести информацию о детях до 14 лет. Срок оформления — до трёх месяцев. Госпошлина за оформление — 2000 рублей для заявителей с 14 лет.

#новости #литва

1
29 комментариев