Литва перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта с 1 июня 2025 года

Вслед за Данией, Чехией, Эстонией, Францией и Исландией.Источник фото: TripadvisorРешение принято 23 мая 2025 года совместным приказом министров иностранных и внутренних дел Литвы.Власти считают, что небиометрические паспорта, выданные в России, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO).Для граждан России с видом на жительство в Литве или другой стране, входящей в Евросоюз, Европейскую экономическую зону или Шенгенское соглашение, запрет вступит в силу с 1 декабря 2025 года — им дали время заменить документы.Запрет не распространяется на транзитные поездки россиян по железной дороге через Литву из Калининграда на территорию России и обратно.Небиометрический загранпаспорт в России выдают на пять лет. В документ можно внести информацию о детях до 14 лет. Срок оформления — до трёх месяцев. Госпошлина за оформление — 2000 рублей для заявителей с 14 лет.#новости #литва