Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
AI
Инвестиции
Телеграм
Образование
Мнения
Транспорт
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
Миграция

Аргентина планирует запустить программу получения гражданства за инвестиции в размере $500 тысяч

Сроки не называются.

Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash

  • Для реализации программы при Министерстве экономики создадут отдельное агентство, которое займётся оценкой и сертификацией подходящих инвестиционных проектов, пишет IMI Daily со ссылкой на TN.

  • Власти подтвердили, что инвестиции должны быть направлены в экономически значимые проекты, но конкретные сектора не назвали. По данным экспертов, в приоритете — агробизнес, энергетика, технологии и туризм.
  • По оценкам IMI Daily, при стоимости программы в $500 тысяч Аргентина могла бы ежегодно получать примерно 2 000 заявок, что принесло бы бюджету около $2,5 млрд и больше. (Методику подсчёта издание не приводит).
  • Аргентинский паспорт даёт право на проживание в девяти странах Южной Америки в рамках соглашения Mercosur, а также обеспечивает безвизовый доступ в 172 страны, включая Шенгенскую зону — показатель выше, чем у любой карибской программы получения гражданства за инвестиции, отмечает издание.

#новости

11
3
2
130 комментариев