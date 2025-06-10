Гражданство Германии по итогам 2024-го получило рекордное число иностранцев — количество россиян среди них выросло в шесть раз

Общее количество немецких паспортов, выданных иностранцам за год, составило 292 тысячи.Это почти на 50% больше год к году, пишет Bloomberg со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство Германии. Около 83 тысяч заявителей были сирийцами; 22,5 тысячи — турками; 13,5 тысячи — иракцами; 13 тысяч — россиянами.Источник фото: TripadvisorВ 2024 году Германия упростила процесс получения гражданства, разрешив сохранить гражданство другой страны и претендовать на немецкое через пять лет жизни в стране вместо восьми. Как сообщали тогда СМИ, заявку могут одобрить и через три года, если заявитель «крайне успешно интегрировался».Цель — помочь привлечь квалифицированных специалистов из-за рубежа, смягчить дефицит кадров на местном рынке труда и дать возможность участвовать в жизни страны тем, кто давно там жил, но не легализовался, потому что не хотел отказываться от другого гражданства.По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2024 году по упрощённой процедуре прошли 7% заявителей.#новости #германия #гражданство