CNN: США возобновят выдачу студенческих виз, но заявители должны сделать «публичными» свои аккаунты в социальных сетях

Процесс приостановили в конце мая 2025 года. Госдепартамент США разрешил посольствам и консульствам в разных странах возобновить запись на собеседования для заявителей на американские студенческие визы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документ с рекомендациями для диппредставительств США.Заявители должны сделать «публичными» свои аккаунты в социальных сетях для расширенной проверки, следует из рекомендаций. Тех, кто оставит свои профили «закрытыми», могут расценить как «пытающихся скрыть свою активность», отмечает BBC.Кроме того, по новым правилам сотрудники посольств и консульств обязаны проверять соискателей виз на «враждебное отношение к гражданам, культуре, правительству и институтам США», указывает издание.Изменения коснутся тех, кто подаётся на визы типов F (для студентов), M (для профессионального обучения) и J (для программ обмена). Приоритет при выдаче виз рекомендуют отдавать врачам и абитуриентам, поступающим в учебные заведения, где иностранцы составляют не более 15% от общего числа студентов, добавляет CNN.В мае 2025 года Администрация Трампа предписала приостановить новые собеседования на студенческие визы. В Белом доме решение объяснили готовящимся обновлением правил выдачи документов.#новости #сша