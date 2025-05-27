Администрация Трампа предписала приостановить новые собеседования на студенческие визы — Politico

Это якобы связано с обновлением правил, которое готовится, — власти хотят начать проверять соцсети иностранных студентов.Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести проверки соцсетей всех иностранных студентов, которые подают заявку на учёбу в США, узнало Politico.В рамках подготовки к изменениям власти попросили американские диппредставительства приостановить назначение новых собеседований на получение студенческих виз до «дальнеших указаний».Издание отмечает, что до этого администрация уже вводила требования по проверке соцсетей, но в основном они были направлены на студентов, которые могли участвовать в протестах против действий Израиля в Газе. Новая инициатива может «сильно замедлить» процесс оформления студенческих виз, считает Politico.В мае 2025 года администрация Трампа решила отозвать у Гарварда право принимать иностранных студентов. Уже зачисленные иностранцы, согласно решению, должны перевестись в другой вуз. Университет назвал меру «противозаконной» и подал в суд. Тот временно заблокировал решение администрации.Источник: harvard.edu#новости #сша