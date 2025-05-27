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Таня Боброва
Образование

Администрация Трампа предписала приостановить новые собеседования на студенческие визы — Politico

Это якобы связано с обновлением правил, которое готовится, — власти хотят начать проверять соцсети иностранных студентов.

  • Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести проверки соцсетей всех иностранных студентов, которые подают заявку на учёбу в США, узнало Politico.
  • В рамках подготовки к изменениям власти попросили американские диппредставительства приостановить назначение новых собеседований на получение студенческих виз до «дальнеших указаний».
  • Издание отмечает, что до этого администрация уже вводила требования по проверке соцсетей, но в основном они были направлены на студентов, которые могли участвовать в протестах против действий Израиля в Газе. Новая инициатива может «сильно замедлить» процесс оформления студенческих виз, считает Politico.
  • В мае 2025 года администрация Трампа решила отозвать у Гарварда право принимать иностранных студентов. Уже зачисленные иностранцы, согласно решению, должны перевестись в другой вуз. Университет назвал меру «противозаконной» и подал в суд. Тот временно заблокировал решение администрации.
Источник: harvard.edu
Источник: harvard.edu

#новости #сша

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