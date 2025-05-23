Axios: «Запрет на зачисление иностранцев в Гарвард может навредить американскому рынку стартапов»

44% американских компаний-«единорогов» основаны или сооснованы выходцами из других стран — например из Индии, Канады и Израиля. Некоторые из них переехали в США ещё в детстве, но «многие» прибыли туда учиться, а потом остались строить бизнес, пишет Axios.Гарвард входит в список лучших вузов в США, которые выпускают будущих основателей. Как подсчитало издание, его выпускники запустили около 20 местных «единорогов» — компаний с оценкой от $1 млрд.Среди них — финтех-сервис Stripe, разработчик сервисов на базе генеративных нейросетей Writer, поставщик продуктов и услуг в сфере кибербезопасности CloudFlare, криптоброкер FalconX и другие.Гарвардский университет — одно из «тысяч» учебных учреждений в стране, а фирм-«единорогов» там — больше 700. Но пострадать может не только он: решение администрации президента США Дональда Трампа рискует в принципе оттолкнуть иностранных граждан от учёбы в США. Хотя перед страной стоит задача «не проиграть конкуренцию Китаю».Источник фото: The Economic TimesОтзывая у Гарварда сертификат на приём иностранных студентов, Министерство внутренней безопасности США указывало на то, что его руководство «сформировало небезопасную среду», допустив «антиамериканские», а также «протеррористические» настроения, «расизм», «насилие» и «содействовав» Компартии Китая. Тогда же оно подчеркнуло: решение послужит «предупреждением» для всех университетов страны.В самом вузе назвали меру «противозаконной», а также подали на администрацию в суд.#новости