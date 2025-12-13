Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Маркетплейсы
Крипто
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Миграция

Прокуроры 20 штатов США подали иск к администрации Трампа из-за сбора в $100 тысяч на въезд по рабочей визе для высококвалифицированных иностранцев

И требуют его отменить.

Прокуроры 20 штатов США подали иск к администрации Трампа из-за сбора в $100 тысяч на въезд по рабочей визе для высококвалифицированных иностранцев
  • Основные истцы — прокуроры штатов Массачусетс и Калифорния, всего к иску присоединились 20 штатов, пишет The New York Times.
  • По мнению прокуроров, введённый сбор создаёт «дорогостоящее и незаконное препятствие для работодателей». Кроме того, он «губителен» и ставит «под угрозу» качество образования.
  • Они также считают, что сумму в $100 тысяч установили «произвольно», а администрация не соблюдала установленные нормы законотворчества при введении сбора.
  • Иск — как минимум третий, поданный к администрации президента США Дональда Трампа, но первый, направленный штатами страны.
  • 20 сентября 2025 года Трамп подписал указ о проведении реформы визовой программы H-1B. Она предусматривает сбор в $100 тысяч за въезд по визе.
  • H-1B — неиммиграционная виза в США, которая позволяет американским работодателям нанимать иностранных работников в сферах, где обычно нужны технические знания — ИТ, математика, инженерия, медицина и другое.

#новости

1
8 комментариев