США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

Решение приняли после стрельбы в Брауновском университете. Фото ShutterstockО приостановке программы сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она пояснила, что получила соответствующее поручение от президента Дональда Трампа. Возобновят ли программу в будущем, чиновница не уточнила.Розыгрыш грин-карт прекращён, «чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы», пояснила Ноэм. По её словам, преступник, открывший 13 декабря 2025 стрельбу в Брауновском университете, в 2017-м въехал в США по визе, которую выиграл в лотерею.США запустили программу розыгрыша грин-карт в 1990 году. Ежегодно Госдепартамент разыгрывал 50 тысяч грин-карт среди жителей разных стран. Победители могут получить статус постоянного жителя США, который даёт возможность жить, работать (кроме госдолжностей), открывать бизнес и получать социальные льготы (пенсию и пособия), а через пять лет — подать заявление на гражданство.В 2017 году во время первого президентского срока Трамп также призывал к отмене лотереи после теракта в Нью-Йорке, совершенного иммигрантом из Узбекистана. Тогда он заявил, что нападавший приехал в США по выигранной грин-карте. #новости #сша