Администрация Трампа запланировала отменить систему лотереи при выдаче рабочих виз H-1B для высококвалифицированных специалистов

Вместо неё введут более «взвешенный» процесс отбора. Источник: BloombergПриоритет будут отдавать более квалифицированным и высокооплачиваемым специалистам, пишет Financial Times. Ожидается, что новые правила вступят в силу в феврале 2026 года.Некоторые американские компании злоупотребляли случайным процессом отбора при выдаче виз H-1B, стремясь привлечь иностранных работников, которым можно платить меньше, чем американским сотрудникам, отметил представитель Службы гражданства и иммиграции США Мэттью Трагессер.Этот шаг станет ещё одним этапом ужесточения миграционной политики США при президенте Дональде Трампе, подчёркивает FT. В сентябре 2025 года Трамп подписал указ о проведении реформы визовой программы H-1B. Она предусматривает сбор в $100 тысяч за въезд по визе.H-1B — неиммиграционная виза в США, которая позволяет американским работодателям нанимать иностранных работников в сферах, где обычно нужны технические знания — ИТ, математика, инженерия, медицина. Всего в стране проживают более 730 тысяч обладателей визы H-1B и около 550 тысяч членов их семей.