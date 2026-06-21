Правительство Норвегии предложило ужесточить условия для гражданства — придётся непрерывно прожить в стране восемь лет

Лицам без гражданства увеличат срок проживания в Норвегии с трёх до семи лет.Источник: Unsplash Об этом сообщило Министерство труда и социальной интеграции. В частности, власти хотят ввести для получения гражданства требование проживать в стране восемь лет непрерывно — сейчас для этого нужно жить в Норвегии восемь лет в течение последних 11 лет и иметь постоянный вид на жительство.Кроме этого, нужно владеть устным норвежским языком на уровне B1, если претенденту от 18 до 55 лет. Если заявитель старше или у него нет гражданства, уровень ниже — А2. Власти хотят для последних повысить уровень до В1.Также правительство предлагает увеличить с трёх до семи лет срок проживания для лиц без гражданства. Однако подобным заявителям, родившимся в Норвегии или приехавшим туда до 18 лет, для получения паспорта понадобится пять лет.Для тех, кто состоит в браке, партнёрских отношениях или сожительствует с норвежцем, срок для получения гражданства увеличится с не менее пяти лет проживания в стране и брака до шести лет непрерывного проживания.Норвегия занимает четвёртое место в рейтинге Henley & Partners самых сильных паспортов мира. Её граждане могу отправиться в 186 стран без получения визы. Для получения паспорта от предыдущего гражданства отказываться не обязательно.#новости #норвегия #гражданство