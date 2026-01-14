Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

Сингапур возглавил рейтинг стран, паспорта которых дают больше возможностей для поездок без виз

Россия со 113 безвизовыми направлениями — на 46 месте.

Источник: Claudio Schwarz / Unsplash
  • Агентство Henley & Partners опубликовало обновлённый индекс паспортов на начало 2026 года, проанализировав возможности 199 паспортов для безвизового въезда в 227 стран. Чем выше место государства в списке, тем свободнее его граждане могут перемещаться по миру.
  • Гражданам Сингапура доступно 192 безвизовых направления из 227. На втором месте — японский и корейский паспорта со 188 маршрутами без виз. Третье место разделили Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария с доступом в 186 стран.
  • ОАЭ — на пятом месте (184 маршрута), США — на десятом (179). У Китая с 77 направлениями — 62 место.
  • Российский паспорт на 46 месте вместе с турецким — 113 маршрутов.

