Деньги
Артур Томилко

Yahoo купила новостное приложение Artifact от сооснователей Instagram* Статьи редакции

В январе 2024 года гендиректор Artifact объявил о закрытии сервиса из-за нехватки инвестиций.

  • О том, что Yahoo решила купить Artifact, пишет The Verge. Сумму сделки и другие детали стороны не раскрыли.
  • В Yahoo отметили, что закрыли сделку 29 марта 2024 года. В неё вошла «проприетарная технология персонализации, разработанная на базе ИИ». Сотрудников Artifact переводить в Yahoo не будут.
  • Технологию внедрят в разные сервисы Yahoo, в частности Yahoo News, а отдельное приложение Artifact отключат. Интеграцию планируют завершить в «ближайшие месяцы». На это время сооучредители стартапа Майк Кригер и Кевин Систром выступят «советниками».
  • Сооснователи Instagram* Кевин Систром и Майк Кригер запустили Artifact в январе 2023 года. Сервис позволял публиковать ссылки на новостные материалы и комментарии к ним, а также использовал ИИ для рекомендаций контента и пересказа статей.
  • В ноябре 2023-го Google включила Artifact в список лучших приложений года в американском Google Play.
  • В январе 2024 года Систром объявил о закрытии Artifact из-за нехватки инвестиций. По его словам, приложение требует «изрядной модерации и контроля», на которые у компании не хватило ресурсов и персонала.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории России.

#новости #artifact #yahoo

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9 комментариев
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 S.Capusta

Больше всего удивил факт, что Yahoo может кого-то купить! Я думал, что они уже давно всё.. Был неправ.

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Krem-brulee

Ну Yahoo не так высоко и прыгали, чтобы их нынешний статус назвать"давно всё". Yahoo finance вроде даже лучшие в своей сфере

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Кирилл Макеев

да, невысоко, просто были первым в мире поисковиком, почтой и вообще порталом в интернет для всего мира

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Денис Еськин

Yahoo не могли придумать что-то свое, нужно было выкупать у других, еще и такое примитивное?

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Юрий Б.

Yahoo держит марку

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Тоже хочу

Yahoo удивительная компания, всегда самое говно покупает

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местный житель

flickr номер 2

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DOOM MO

Почему они у запрещенки покупают, не порядок

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Вася Пражкин

Так американцы, чего с них взять. Не прониклись нашими скрепными запретами.

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