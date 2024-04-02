Yahoo купила новостное приложение Artifact от сооснователей Instagram* Статьи редакции
В январе 2024 года гендиректор Artifact объявил о закрытии сервиса из-за нехватки инвестиций.
- О том, что Yahoo решила купить Artifact, пишет The Verge. Сумму сделки и другие детали стороны не раскрыли.
- В Yahoo отметили, что закрыли сделку 29 марта 2024 года. В неё вошла «проприетарная технология персонализации, разработанная на базе ИИ». Сотрудников Artifact переводить в Yahoo не будут.
- Технологию внедрят в разные сервисы Yahoo, в частности Yahoo News, а отдельное приложение Artifact отключат. Интеграцию планируют завершить в «ближайшие месяцы». На это время сооучредители стартапа Майк Кригер и Кевин Систром выступят «советниками».
- Сооснователи Instagram* Кевин Систром и Майк Кригер запустили Artifact в январе 2023 года. Сервис позволял публиковать ссылки на новостные материалы и комментарии к ним, а также использовал ИИ для рекомендаций контента и пересказа статей.
- В ноябре 2023-го Google включила Artifact в список лучших приложений года в американском Google Play.
- В январе 2024 года Систром объявил о закрытии Artifact из-за нехватки инвестиций. По его словам, приложение требует «изрядной модерации и контроля», на которые у компании не хватило ресурсов и персонала.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории России.
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Больше всего удивил факт, что Yahoo может кого-то купить! Я думал, что они уже давно всё.. Был неправ.
Ну Yahoo не так высоко и прыгали, чтобы их нынешний статус назвать"давно всё". Yahoo finance вроде даже лучшие в своей сфере
да, невысоко, просто были первым в мире поисковиком, почтой и вообще порталом в интернет для всего мира
Yahoo не могли придумать что-то свое, нужно было выкупать у других, еще и такое примитивное?
Yahoo держит марку
Yahoo удивительная компания, всегда самое говно покупает
flickr номер 2
Почему они у запрещенки покупают, не порядок
Так американцы, чего с них взять. Не прониклись нашими скрепными запретами.