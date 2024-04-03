Деньги
Евгения Евсеева

День 770: ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов, «Литрес» запустится в Турции Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 апреля: доллар — 92,52 рубля (на 23 копейки больше, чем 2 апреля), евро — 99,41 рубля (на 15 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 92,44 рубля, евро — 99,61 рубля.

Курсы на Forex на 07:52 мск: доллар — 92,44 рубля, евро — 99,65 рубля.

Кто и как адаптируется

«Литрес» запускает книжный сервис в Турции. Пользователям будет доступен каталог из 3000 книг на турецком языке, а также книги на русском, азербайджанском и других языках. К концу 2024-го ассортимент должен вырасти до 10 тысяч электронных и аудиокниг.

«Почта России» обсуждает с ИТ-компанией «Рексофт» возможность импортозамещения ПО, необходимого для управления сортировочными машинами, рассказал заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Дмитрий Ильин.

Российские активы ушедшего из страны международного зернового трейдера Viterra перешли разным владельцам, узнал «Коммерсантъ». Долю в зерновом комплексе «Тамань» мощностью перевалки до 5,5 млн тонн в год оценочной стоимостью 3,7 млрд рублей получил Илья Косых — собственник экспортёра зерна «Доставка морем».

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Какие есть проблемы и трудности

ФНС по результатам проведённой в 2023 году проверки может доначислить российскому подразделению сети «Ашан» 180,9 млн рублей за неуплаченные налоги, следует из отчётности компании, с которой ознакомился РБК.

Контекст

Число владельцев кредитных карт в России выросло во второй половине 2023 года на 19% (4,4 млн человек) по сравнению с первой половиной и составило 27,6 млн на конец 2023-го, несмотря на введение ЦБ ограничений на выдачу необеспеченных ссуд, следует из анализа регулятором данных бюро кредитных историй.

Страны-члены «Большой семёрки» (G7) представят новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине в преддверии саммита, запланированного на июнь 2024-го. Об этом заявила заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани.

Рынок пиратских видеосервисов в России в 2023 году вырос на 11%, до 3,36 млрд рублей, следует из отчёта J’son & Partners Consulting. В долларовом выражении рынок упал на 13,3%, до $39 млн. При этом доля пиратов в общих доходах на рынке снизилась с 3,4% до 2,9%. Лидером среди нелегальных ресурсов остаётся Lostfilm.

Новости предыдущего дня, 2 апреля — здесь.

#новости

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29 комментариев
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 Вадим Д.

Ашан заберут через 3...2...

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Не трясись
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Alex Nosov

Выглядит как первоапрельская шутка, но нет

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Капитан Оче Видность

Современная Россия во всей своей красе

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Либерал-смузихлеб 3.0

Держат уровень

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Слегка Придурковатый

"ФНС по результатам проведённой в 2023 году проверки может доначислить российскому подразделению сети «Ашан» 180,9 млн рублей за неуплаченные налоги"

Пффф. Это всего лишь одна пятая недостачи налогов от тушки Блиновской.

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Не трясись

это всего-лишь одна десятитысячная того что отжали у макфы

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ZuDwa

Таки это просто сучок за который зацепились. А там как пойдёт

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Дмитрий Кружкин

О доллар по копеечке падает падает)

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Буквоед

В стране НЕТ курса доллара.
Это пиксели в тетрисе, не более.

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Дмитрий

Ну что, уважаемые западники, кто опубликует новость?) Даю вам выбор

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Буквоед

Целиком новость почитайте, восточник вы наш:

https://habr.com/ru/news/804947/

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Не трясись

Хоть бы читал перед тем как вбрасывать
Ну отменили тестовую технологию, что дальше?) Это не про весь селф-чекаут даже говорится

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Либерал-смузихлеб 3.0

Кидаться на тех, кто остался это какое то безумие

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ибашь

это урок. пока всего на 180,9 млн рублей

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Альвар

Ашану приготовится

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Алибек Гулямов
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ибашь

не захотели хоть с дисконтом выскочить, будут в минуса работать. фнс последнее отберет

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Подментованный кот
Страны-члены «Большой семёрки» (G7) представят новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине в преддверии саммита, запланированного на июнь 2024-го. Об этом заявила заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани.

А так как скоро передавать юридически уже будет некому, тупо с...здят наши бабки.

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ибашь

как скоро?

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Макс Кроу

За три дня же

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Вадим Д.

Мда, почта и так еле вывозит, а теперь софт хотят заместить. Как бы вручную не начали сортировать. Или они так и делали?

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Не трясись

конечно, так. софтом-то телефон на кирпич не поменяешь

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Слегка Придурковатый

"Рынок пиратских видеосервисов в России в 2023 году вырос на 11%"

Эй, на палубе! Слушайте, пройдохи, что вам расскажет старый пират: есть только один флаг, и он такой же чёрный, как черны наши сердца.

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Иван Потехин

На дельфинах)

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Artu

Пистолетов

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Александр Кайт

Это что же получается, скоро останутся только недогосударство и ИПшники?

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Михаил Юмашев
Рынок пиратских видеосервисов в России в 2023 году вырос на 11%-рискну предположить это потому что мы хотим смотреть зарубежные новинки и я сейчас не про турецкие сериалы 🤣🤣🤣но это так мои безумные догадки
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Vladi

На самом деле *бут всех сейчас фнс. Не стоит обольщаться. 180 млн для Ашана это выручка одного магазина за месяц с одной кассы с узбечкой.

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