День 770: ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов, «Литрес» запустится в Турции Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 2 апреля: доллар — 92,52 рубля (на 23 копейки больше, чем 2 апреля), евро — 99,41 рубля (на 15 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
«Литрес» запускает книжный сервис в Турции. Пользователям будет доступен каталог из 3000 книг на турецком языке, а также книги на русском, азербайджанском и других языках. К концу 2024-го ассортимент должен вырасти до 10 тысяч электронных и аудиокниг.
«Почта России» обсуждает с ИТ-компанией «Рексофт» возможность импортозамещения ПО, необходимого для управления сортировочными машинами, рассказал заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Дмитрий Ильин.
Российские активы ушедшего из страны международного зернового трейдера Viterra перешли разным владельцам, узнал «Коммерсантъ». Долю в зерновом комплексе «Тамань» мощностью перевалки до 5,5 млн тонн в год оценочной стоимостью 3,7 млрд рублей получил Илья Косых — собственник экспортёра зерна «Доставка морем».
Какие есть проблемы и трудности
ФНС по результатам проведённой в 2023 году проверки может доначислить российскому подразделению сети «Ашан» 180,9 млн рублей за неуплаченные налоги, следует из отчётности компании, с которой ознакомился РБК.
Контекст
Число владельцев кредитных карт в России выросло во второй половине 2023 года на 19% (4,4 млн человек) по сравнению с первой половиной и составило 27,6 млн на конец 2023-го, несмотря на введение ЦБ ограничений на выдачу необеспеченных ссуд, следует из анализа регулятором данных бюро кредитных историй.
Страны-члены «Большой семёрки» (G7) представят новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине в преддверии саммита, запланированного на июнь 2024-го. Об этом заявила заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани.
Рынок пиратских видеосервисов в России в 2023 году вырос на 11%, до 3,36 млрд рублей, следует из отчёта J’son & Partners Consulting. В долларовом выражении рынок упал на 13,3%, до $39 млн. При этом доля пиратов в общих доходах на рынке снизилась с 3,4% до 2,9%. Лидером среди нелегальных ресурсов остаётся Lostfilm.
Новости предыдущего дня, 2 апреля — здесь.
Ашан заберут через 3...2...
Выглядит как первоапрельская шутка, но нет
Современная Россия во всей своей красе
Держат уровень
"ФНС по результатам проведённой в 2023 году проверки может доначислить российскому подразделению сети «Ашан» 180,9 млн рублей за неуплаченные налоги"
Пффф. Это всего лишь одна пятая недостачи налогов от тушки Блиновской.
это всего-лишь одна десятитысячная того что отжали у макфы
Таки это просто сучок за который зацепились. А там как пойдёт
О доллар по копеечке падает падает)
В стране НЕТ курса доллара.
Это пиксели в тетрисе, не более.
Ну что, уважаемые западники, кто опубликует новость?) Даю вам выбор
Целиком новость почитайте, восточник вы наш:
https://habr.com/ru/news/804947/
Хоть бы читал перед тем как вбрасывать
Ну отменили тестовую технологию, что дальше?) Это не про весь селф-чекаут даже говорится
Кидаться на тех, кто остался это какое то безумие
это урок. пока всего на 180,9 млн рублей
Ашану приготовится
не захотели хоть с дисконтом выскочить, будут в минуса работать. фнс последнее отберет
А так как скоро передавать юридически уже будет некому, тупо с...здят наши бабки.
как скоро?
За три дня же
Мда, почта и так еле вывозит, а теперь софт хотят заместить. Как бы вручную не начали сортировать. Или они так и делали?
конечно, так. софтом-то телефон на кирпич не поменяешь
"Рынок пиратских видеосервисов в России в 2023 году вырос на 11%"
Эй, на палубе! Слушайте, пройдохи, что вам расскажет старый пират: есть только один флаг, и он такой же чёрный, как черны наши сердца.
На дельфинах)
Пистолетов
Это что же получается, скоро останутся только недогосударство и ИПшники?
На самом деле *бут всех сейчас фнс. Не стоит обольщаться. 180 млн для Ашана это выручка одного магазина за месяц с одной кассы с узбечкой.