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Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 апреля: доллар — 92,52 рубля (на 23 копейки больше, чем 2 апреля), евро — 99,41 рубля (на 15 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 92,44 рубля, евро — 99,61 рубля.

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Курсы на Forex на 07:52 мск: доллар — 92,44 рубля, евро — 99,65 рубля.

Кто и как адаптируется

«Литрес» запускает книжный сервис в Турции. Пользователям будет доступен каталог из 3000 книг на турецком языке, а также книги на русском, азербайджанском и других языках. К концу 2024-го ассортимент должен вырасти до 10 тысяч электронных и аудиокниг.

«Почта России» обсуждает с ИТ-компанией «Рексофт» возможность импортозамещения ПО, необходимого для управления сортировочными машинами, рассказал заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Дмитрий Ильин.

Российские активы ушедшего из страны международного зернового трейдера Viterra перешли разным владельцам, узнал «Коммерсантъ». Долю в зерновом комплексе «Тамань» мощностью перевалки до 5,5 млн тонн в год оценочной стоимостью 3,7 млрд рублей получил Илья Косых — собственник экспортёра зерна «Доставка морем».

Какие есть проблемы и трудности

ФНС по результатам проведённой в 2023 году проверки может доначислить российскому подразделению сети «Ашан» 180,9 млн рублей за неуплаченные налоги, следует из отчётности компании, с которой ознакомился РБК.

Контекст

Число владельцев кредитных карт в России выросло во второй половине 2023 года на 19% (4,4 млн человек) по сравнению с первой половиной и составило 27,6 млн на конец 2023-го, несмотря на введение ЦБ ограничений на выдачу необеспеченных ссуд, следует из анализа регулятором данных бюро кредитных историй.

Страны-члены «Большой семёрки» (G7) представят новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине в преддверии саммита, запланированного на июнь 2024-го. Об этом заявила заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани.

Рынок пиратских видеосервисов в России в 2023 году вырос на 11%, до 3,36 млрд рублей, следует из отчёта J’son & Partners Consulting. В долларовом выражении рынок упал на 13,3%, до $39 млн. При этом доля пиратов в общих доходах на рынке снизилась с 3,4% до 2,9%. Лидером среди нелегальных ресурсов остаётся Lostfilm.

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