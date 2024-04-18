Банки предложили продлить сроки импортозамещения зарубежного ПО и упростить включение продуктов в реестр Минцифры Статьи редакции
В России нет решений для высоконагруженных систем, а требования к российским разработкам замедляют их внедрение.
- Ассоциация банков России (АБР) предложила продлить сроки импортозамещения зарубежного ПО, в том числе обеспечивающего информационную безопасность. Организация направила письма вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, а также в ЦБ, Минцифры, Минфин и Минпромторг, рассказал источник Forbes и подтвердили в АБР.
- В числе проблем импортозамещения ПО банки называют отсутствие отечественных решений, которые могут обеспечить защиту высоконагруженных систем. Существующие продукты рассчитаны на потребности малого и среднего бизнеса, низкопроизводительны, малофункциональны и стоят в пять-семь раз дороже зарубежных аналогов, указывают в ассоциации.
- Помимо этого, переход на отечественное ПО ограничен требованием использовать разработки, включённые в реестр Минцифры. Чтобы в него попасть, нужно выпустить продукт в «свободную продажу». ИТ-команды банков создают решения для внутреннего пользования, поэтому не могут выполнить требование.
- В АБР также указывают на «дисбаланс» в требованиях и стимулах для импортозамещения: разработчики ПО пользуются налоговыми льготами, у них нет ограничений по срокам создания продуктов и ценам на них. Для банков таких преференций нет, при этом они несут ответственность за срыв сроков импортозамещения.
- Банки попросили смягчить критерии для попадания в реестр и разрешить частично использовать ПО из «недружественных стран» — при условии, что у него нет аналогов в России.
- Завершить к 2025 году импортозамещение зарубежного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры весной 2022-го поручил Владимир Путин. Опрошенные Forbes разработчики согласны, что в установленный срок переход на отечественные решения вряд ли возможен. По их словам, наибольшую сложность представляют автоматизированные банковские системы и процессинг. Не помогает и дефицит ИТ-специалистов.
- В ЦБ, Минцифры и Минпромторге подтвердили получение писем. Они подготовят официальные ответы, но в Минцифры и ЦБ уже выступили против продления сроков импортозамещения.
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Айтишники хуёвые, работать не умеют. Всех - на завод!
*фронт хотели сказать.
Фронт... енд
Поедут защищать питона
Все просто. Нужно искуственно увеличить стоимость зарубежных аналогов в 20 раз и начнут покупать наше.
Стоп. Мы же их запретили.
Как будто могло быть по-другому. К 30-му году тоже ничего не сделают из запланированного)