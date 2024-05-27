Деньги
Полина Лааксо

«Тинькофф» перестанет начислять процент на остаток по дебетовым картам Tinkoff Black — независимо от наличия Pro Статьи редакции

Или статуса премиального клиента Premium и Private.

  • То же касается совместных счетов. Изменения вступят в силу с 5 июня 2024 года.
  • Сообщения об этом появились в Telegram-каналах. Данные подтвердили редактору vc.ru в техподдержке «Тинькофф», предупредив: накопленные до 5 июня средства начислят «в ближайшую выписку».
  • Компания объяснила, что обновляет тарифы, потому что «рынок финансов меняется». На вопрос о том, остались ли другие карты, по которым ещё можно получать процент на остаток, рассказали о накопительном счёте (7-12% годовых).
Источник фото: «РИА Новости»
  • С 26 августа 2022 года «Тинькофф» стал начислять по дебетовым картам 3% годовых на остаток вместо 4%. Ставка для владельцев Pro, Premium и Private снизилась с 7% до 6%.
  • С 17 января 2023 года банк перестал начислять проценты на остаток по Tinkoff Black всем клиентам без Pro, Premium или Private. Но последним причиталось 3-5% годовых.

#новости #тинькофф

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98 комментариев
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 Tarki

Тинь! Если вы из подписки что-то забираете, то надо что-то другое добавлять. А то некрасиво выходит.

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Я сказал свое имя машине

За щеку добавят

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2 комментария
Виталий

Ну, сейчас добавят spotify и YouTube premium 😂

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4 комментария
Бинарный Ёж
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Михаил

Молодцы, держат планку, как всегда - говно

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Седые Муди

Стабильность.

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Anastasia Bereznyak

Хахахахахахахахахах с-стейбл

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Слегка Придурковатый

Лол, кек, чебурек.

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Anastasia Bereznyak

Черкаш

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Илья Дёмин
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fox

в чем обман?

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Марио

Ушла эпоха.
Первыми в России придумали эту фишку и кажется первыми же и закрыли, в тот момент, когда все остальные только научились повторять. Без Олега все скатилось.

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Anastasia Bereznyak

Олежа умер

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Виталий

Обычно флагманом г, на выступал Сбер.

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Илья Дёмин
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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

у них соревнования. Кто говнючее

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1 комментарий
Landy S

Уже два года с годовой подпиской Тинька. Раньше было нормик, но сейчас в ней реально не осталось смысла. Или у кого-то есть аргументы?

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

вот тоже сейчас думаю отменять. Толку в ней нет.

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Константин Александрович

А зачем лезть в банк с подпиской , других мест нет что ли? Удивляете

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1 комментарий
Zloy Marketolog

Есть аргумент, с подпиской вы на ближайшие два месяца можете переложиться во вклад от 50к с повышенной ставкой. Больше 2 месяцев нельзя такую ставку. Ну а дальше уже и правда нет аргументов.

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5 комментариев
selecadm

По номеру карты не 20, а 50 тысяч в месяц без комиссии. Но тоже не особо смысла, можно по СБП. Исключение — на принадлежащую родителю карту ребёнка на карманные расходы сразу на карту, которая у ребёнка на руках, без перекидывания родителем между своими счетами.

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Виктор Исаков

У меня повышенным из-за подписки кешбэком, накапливается 3-5тр. Подписка стоит 2000. Профит🤣
Плюс оплата бизнес-залов.

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1 комментарий
Андрей

Для бизнеса норм

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Dmitry

Хотел написать какой хорошие условия мне дали на вклад с подпиской Pro, зашел на страничку тарифов и вижу вот такое 🤣

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Артем Донец

Пора менять банк

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Anastasia Bereznyak

Пора менять страну

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Artur 2

Перешел на тинькофф ради дешевой подписки про и остаток 7 процентов (на тот момент когда я открыл карту), а сейчас ничего из этого нет, бесполезная подписка 300р, байбай тинькофф

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selecadm
бесполезная подписка 300р

Это она ещё и подорожала с 200 до 300, класс!

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Твой нежный военком

Ушла эпоха

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Anastasia Bereznyak

Ушел банк

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Хлоргексидин

Как быстро можно угробить классную компанию

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Anastasia Bereznyak

Пздс

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Rafa Ramazanoff
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artemiyspb .

К счастью, при нем такой ...ни не было.

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Император Нолимоций

А в рекламе подписки небось по традиции обещали, что условия — навсегда.

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hakhagmon

Зашел проверить что такой коммент тут есть 👍

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Алексей Кузнецов

Ну так вроде если так было, без звездочек, можно пробовать предъявлять.

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2 комментария
Константин Александрович

Да конечно , тут всё на мази у некоторых , только не у пользователей конечно 😂

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Max Moiseev

И чем он становится отличен от других банков? Мда, при Тинькове это был действительно «народный банк».

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Anastasia Bereznyak

Народный блокчейн

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Nikolay Tyurin

Ну и на кой хер она мне теперь нужна?(

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VR
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Виталий

Тазик дать?

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Андрей Шепс

Сомнительно но окэй

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Anastasia Bereznyak

))))))))

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2 комментария
Ку-ку

так это же банк, он вам не обязан процент на остаток начислять, это был приятный бонус, что за люди🥲
хотите проценты на остаток - открывайте вклады

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Илья Дёмин

1) А для чего тогда подписка?
2) Тинькофф выделялся на фоне остальных банков приятными плюшками и бонусами. Без всего этого он нафиг не нужен, т.к. уровень обслуживания и тех. поддержки там достаточно низкий. Если условия такие же, как и в других банках, уж лучше выбирать нормальные банки хотя бы с офисами.

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1 комментарий
Константин Александрович

Обязан и точка , у многих 😁

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Седые Муди

Дали всем под писку (шутка из 90-х от ОСП-студии).

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debil
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Хуго Зайферт

Так а в чём причина хейта? Ни у кого процента на остаток сейчас нет. Все предлагают в накопительные вклады лишние деньги перекладывать. Даже кэшбек нормальный уже сложно становится найти. У альфы вроде норм, а у остальных ещё хуже. У Тинькофф осталась самая большая сетка кэшбек-сервисов, на которых вполне реально по несколько к в месяц экономить.

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Ale K

Ушла эпоха

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Anastasia Bereznyak

бл

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1 комментарий
Константин Александрович

Вывел из системы , закопал
Можете конечно кредиты брать 😁😂😂😂😂😂

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Виталий

Чтоб, коллекторы из ямы деньги достали и тебя положили? Фига ты менеджер) Логист от Бога 😂

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Unknown
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Anastasia Bereznyak

окей

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Борис

Я только сегодня стал клиентом тинькофф…

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Tarki

значит ничего не потеряли

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Л Г

Похоже на вброс от альфы.

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Константин Александрович

Очень интересно , фиатные рефералы бучу поднимут 😁

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Константин Александрович

Банк - это не для вас , это для них
Изначально надо это понимать
С вам хоть по 30р но имеют

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Виталий

С нам то да. А то и 32.

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1 комментарий
Николай Верегин

Я честно говоря, за все время, так и не понял зачем нужны такие подписки.

Банк и так получает деньги за то что хранит мои деньги(если он умеет их инвестировать). Зачем мне сверху за это доплачивать?

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Седые Муди

Тиньк имел лягушек в нагревающиеся воде увеличивающимися по размеру дидлами.

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Константин Александрович

Старайтесь иметь наличку ребята , банки хорошего не посоветуют

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Alchakov Developer

Он же черт получается

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Даниил

Полностью бесполезный банк стал. Отсутствие офисов это лишь огромный минус, когда у всех банков теперь удобные приложения без кучи лишних вкладок.
Сбер рулит 👍

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redpanda

Ну и хуй с ним. Все-равно пользуюсь только кредиткой.

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долгий апрель

И я зря про купил на год?

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Tarki

вы только из-за этих 5% её покупали?

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Константин Сулугуни

Специально топят банк, больше он никому не нужон

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Михаил Иванович

А для чего теперь нужна подписка?

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ilia

"рынок меняется" - вот именно.

Ставка Цб 16%, у Тинька по накопительным - 7%.

Тиньк только на ухудшение оперативнее некуда меняется, и то тут не тот случай - везде ставки по сбережениям растут, у них - остают от рынка в два раза и пропадают вообще

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Александр П

Да этот процент на остаток и не чувствовался никогда))) особенно если у тебя овердрафт

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fox
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Виталий

При нем и Шамана не было. Миссия.

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