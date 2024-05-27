«Тинькофф» перестанет начислять процент на остаток по дебетовым картам Tinkoff Black — независимо от наличия Pro Статьи редакции
Или статуса премиального клиента Premium и Private.
- То же касается совместных счетов. Изменения вступят в силу с 5 июня 2024 года.
- Сообщения об этом появились в Telegram-каналах. Данные подтвердили редактору vc.ru в техподдержке «Тинькофф», предупредив: накопленные до 5 июня средства начислят «в ближайшую выписку».
- Компания объяснила, что обновляет тарифы, потому что «рынок финансов меняется». На вопрос о том, остались ли другие карты, по которым ещё можно получать процент на остаток, рассказали о накопительном счёте (7-12% годовых).
- С 26 августа 2022 года «Тинькофф» стал начислять по дебетовым картам 3% годовых на остаток вместо 4%. Ставка для владельцев Pro, Premium и Private снизилась с 7% до 6%.
- С 17 января 2023 года банк перестал начислять проценты на остаток по Tinkoff Black всем клиентам без Pro, Premium или Private. Но последним причиталось 3-5% годовых.
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Тинь! Если вы из подписки что-то забираете, то надо что-то другое добавлять. А то некрасиво выходит.
За щеку добавят
Ну, сейчас добавят spotify и YouTube premium 😂
Молодцы, держат планку, как всегда - говно
Стабильность.
Хахахахахахахахахах с-стейбл
Лол, кек, чебурек.
Черкаш
в чем обман?
Ушла эпоха.
Первыми в России придумали эту фишку и кажется первыми же и закрыли, в тот момент, когда все остальные только научились повторять. Без Олега все скатилось.
Олежа умер
Обычно флагманом г, на выступал Сбер.
у них соревнования. Кто говнючее
Уже два года с годовой подпиской Тинька. Раньше было нормик, но сейчас в ней реально не осталось смысла. Или у кого-то есть аргументы?
вот тоже сейчас думаю отменять. Толку в ней нет.
А зачем лезть в банк с подпиской , других мест нет что ли? Удивляете
Есть аргумент, с подпиской вы на ближайшие два месяца можете переложиться во вклад от 50к с повышенной ставкой. Больше 2 месяцев нельзя такую ставку. Ну а дальше уже и правда нет аргументов.
По номеру карты не 20, а 50 тысяч в месяц без комиссии. Но тоже не особо смысла, можно по СБП. Исключение — на принадлежащую родителю карту ребёнка на карманные расходы сразу на карту, которая у ребёнка на руках, без перекидывания родителем между своими счетами.
У меня повышенным из-за подписки кешбэком, накапливается 3-5тр. Подписка стоит 2000. Профит🤣
Плюс оплата бизнес-залов.
Для бизнеса норм
Хотел написать какой хорошие условия мне дали на вклад с подпиской Pro, зашел на страничку тарифов и вижу вот такое 🤣
Пора менять банк
Пора менять страну
Перешел на тинькофф ради дешевой подписки про и остаток 7 процентов (на тот момент когда я открыл карту), а сейчас ничего из этого нет, бесполезная подписка 300р, байбай тинькофф
Это она ещё и подорожала с 200 до 300, класс!
Ушла эпоха
Ушел банк
Как быстро можно угробить классную компанию
Пздс
К счастью, при нем такой ...ни не было.
А в рекламе подписки небось по традиции обещали, что условия — навсегда.
Зашел проверить что такой коммент тут есть 👍
Ну так вроде если так было, без звездочек, можно пробовать предъявлять.
Да конечно , тут всё на мази у некоторых , только не у пользователей конечно 😂
И чем он становится отличен от других банков? Мда, при Тинькове это был действительно «народный банк».
Народный блокчейн
Ну и на кой хер она мне теперь нужна?(
Тазик дать?
Сомнительно но окэй
))))))))
так это же банк, он вам не обязан процент на остаток начислять, это был приятный бонус, что за люди🥲
хотите проценты на остаток - открывайте вклады
1) А для чего тогда подписка?
2) Тинькофф выделялся на фоне остальных банков приятными плюшками и бонусами. Без всего этого он нафиг не нужен, т.к. уровень обслуживания и тех. поддержки там достаточно низкий. Если условия такие же, как и в других банках, уж лучше выбирать нормальные банки хотя бы с офисами.
Обязан и точка , у многих 😁
Дали всем под писку (шутка из 90-х от ОСП-студии).
Так а в чём причина хейта? Ни у кого процента на остаток сейчас нет. Все предлагают в накопительные вклады лишние деньги перекладывать. Даже кэшбек нормальный уже сложно становится найти. У альфы вроде норм, а у остальных ещё хуже. У Тинькофф осталась самая большая сетка кэшбек-сервисов, на которых вполне реально по несколько к в месяц экономить.
Ушла эпоха
бл
Вывел из системы , закопал
Можете конечно кредиты брать 😁😂😂😂😂😂
Чтоб, коллекторы из ямы деньги достали и тебя положили? Фига ты менеджер) Логист от Бога 😂
окей
Я только сегодня стал клиентом тинькофф…
значит ничего не потеряли
Похоже на вброс от альфы.
Очень интересно , фиатные рефералы бучу поднимут 😁
Банк - это не для вас , это для них
Изначально надо это понимать
С вам хоть по 30р но имеют
С нам то да. А то и 32.
Я честно говоря, за все время, так и не понял зачем нужны такие подписки.
Банк и так получает деньги за то что хранит мои деньги(если он умеет их инвестировать). Зачем мне сверху за это доплачивать?
Тиньк имел лягушек в нагревающиеся воде увеличивающимися по размеру дидлами.
Старайтесь иметь наличку ребята , банки хорошего не посоветуют
Он же черт получается
Полностью бесполезный банк стал. Отсутствие офисов это лишь огромный минус, когда у всех банков теперь удобные приложения без кучи лишних вкладок.
Сбер рулит 👍
Ну и хуй с ним. Все-равно пользуюсь только кредиткой.
И я зря про купил на год?
вы только из-за этих 5% её покупали?
Специально топят банк, больше он никому не нужон
А для чего теперь нужна подписка?
"рынок меняется" - вот именно.
Ставка Цб 16%, у Тинька по накопительным - 7%.
Тиньк только на ухудшение оперативнее некуда меняется, и то тут не тот случай - везде ставки по сбережениям растут, у них - остают от рынка в два раза и пропадают вообще
Да этот процент на остаток и не чувствовался никогда))) особенно если у тебя овердрафт
При нем и Шамана не было. Миссия.