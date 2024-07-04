УК «Современные фонды недвижимости» купила контрольную долю в СДЭК у сооснователя

О том, что Леонид Гольдорт начал искать покупателя на свою долю в связи с эмиграцией в Израиль, источники говорили в 2023 году.Обновлено в 20:11 мск. Гольдорт подтвердил Telegram-каналу «Нецифровая экономика» закрытие сделки. По его словам, её сумма близка к той, на которую он рассчитывал. Он добавил, что сделка получила одобрение ФАС.Фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН) закрыл сделку по покупке мажоритарной доли в капитале логистического оператора СДЭК. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора СФН Екатерину Черных.Сумму сделки она не раскрыла. По данным газеты, с 4 июля 2024 года 55,44% владеет АО «Кластер капитал», которая принадлежит фонду «Андромеда-2» под управлением СФН. В базе «Контур.Фокуса» изменения пока не отражены.По словам Черных, СДЭК получит дополнительные возможности для развития логистической инфраструктуры. Инвесторы же фонда смогут участвовать в развитии логистической отрасли не только с точки зрения расширения площадей, но и роста бизнеса компаний сферы.О том, что сооснователь и гендиректор СДЭК Леонид Гольдорт нашёл покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-Глобал» — основном юрлице компании, — источники «Ведомостей» рассказали в апреле 2024 года. По данным «Контур.Фокуса» на июль 2024-го, доля Гольдорта в этом юрлице составляет 55,34%, 0,1% — у «Кластер капитал».Источник газеты говорил, что операционным управлением инвестор заниматься не будет: потенциальный покупатель хочет сохранить бренд, преемственность, менеджмент, франшизную модель и корпоративную культуру.Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев (по данным «Контур.Фокуса», у него около 37% в «СДЭК-Глобал») создали СДЭК в 2000 году. Компания работает по франшизе. На конец первого полугодия 2023-го у СДЭК было свыше 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране, пишут «Ведомости».О том, что Гольдорт начал искать покупателя на свою долю в компании в связи с эмиграцией в Израиль, источники газеты рассказали в ноябре 2023 года.СФН «делает стратегическую ставку на логистическую и складскую недвижимость». В портфеле компании — «крупные и качественные объекты в крупнейших городах России». Под управлением СФН — более 20 закрытых паевых инвестиционных фондов, которые инвестируют в торгово-развлекательные и офисные центры, склады и логистические комплексы.Источник: СДЭК#новости #сдэк
Всё что ни делается, всё к деньгам. Ну если не моргать медленно
Молодец