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Артур Томилко
Деньги

День 869: средние зарплаты ИТ-специалистов в первой половине 2024 года сократились на 8%, до 151 тысячи рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 июля: доллар — 87,85 рублей (на 15 копеек меньше, чем 10 июля), евро — 95,32 рубля (на 2 копейки меньше).

В январе-июне 2024 года объём средств на вкладах клиентов «Сбера» увеличился на 11,9%, до 25,3 трлн рублей. В ВТБ за июнь рост составил 15%.

Кто и как адаптируется

Госдума приняла закон о снижении отчётной нагрузки на малый и средний бизнес. Сейчас данные у компаний запрашивают федеральные, региональные и муниципальные органы власти — это около тысячи разнообразных форм отчётности. Предприниматели неоднократно указывали, что запрашиваемые сведения зачастую дублируют друг друга.

Какие есть проблемы и трудности

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал своих клиентов (брокеров и управляющие компании) до 1 августа 2024 года вывести российские бумаги из его контура, пишет РБК со ссылкой на письмо клиентам. В нём брокер сообщил о необходимости провести сделки с участием Национального расчетного депозитария «до конца месяца». Юристы говорят, что сроки связаны с генлицензией Минфина США для завершения операций, которую выдали после введения санкций против Мосбиржи и её структур.

Контекст

В первой половине 2024-го зарплаты ИТ-специалистов в России сократились на 8% год к году, до 151 тысячи рублей, подсчитали в «Хабр Карьере». Участники рынка полагают, что зарплат начали стабилизироваться после резкого роста из-за острой борьбы за кадры. В Минцифры подчеркивают, что средняя показатели в отрасли по-прежнему вдвое выше, чем в других секторах экономики.

За январь-май 2024-го медианный оборот продавцов на маркетплейсах увеличился на 43,4% год к году, до 282,6 тысяч рублей, подсчитали «Точка Маркетплейсы». В 2023-м рост составлял 72,6%. Повышение порога входа на площадки и невозможность на них закрепиться снижают темпы регистрации новых продавцов, говорят аналитики.

Стоимость аренды стойко-мест в дата-центрах Москвы и Подмосковья во втором квартале 2024 года увеличилась на 23% год к году, до 130 тысяч рублей, следует из данных iKS-Consulting и оператора дата-центров 3data. Цены растут из-за высокой ключевой ставки ЦБ и удорожания оборудования, говорят на рынке.

Количество гостиничных бронирований по системе «все включено» и «ультра все включено» в России летом 2024-го выросло вдвое год к году, рассказали в B2B.Ostrovok.ru. Интерес стимулирует переориентация туристов на внутренние курорты, а также увеличение числа отелей.

По итогам 2023 года совокупная выручка 50 крупнейших российских разработчиков видеоигр выросла на 18% год к году, до 45,4 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование Smart Ranking.

Новости предыдущего дня, 10 июля — здесь.

#новости

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46 комментариев
Александр Привалов

зарплаты ИТ-специалистов в России сократилисьЗарплаты которые падают; ипотека, которая досрочно завершилась... этак скоро и отсрочки в тыкву превратятся. Гарантированные гарантии для специалистов продержались 1,5 года.

5
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miumi xiumi

А у этих дол6ае6ов из Госдумы всегда так. Начинают за здравие, заканчивают за упокой.

4
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Иванов Иван

Отсрочка изначально была тыквой. Если обращать внимание на её реальные условия а не на саму фразу.

3
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nimda

Погоди еще, ЗП курьеров стали как у ИТшников :) угорал вчера. Доставщикам ИТшники сделали мега крутые алгоритмы объезда маршрутов. Те стали больше заказов возить. Им накинули и теперь их ЗП как у айтишников.

2
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Вадим Д.

Предприниматели неоднократно указывали, что запрашиваемые сведения зачастую дублируют друг другаТак никто и не говорил что в этом есть какой-то смысл.

5
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Буквоед

Самое страшное, что у власти даже нет намёка на понимание, что добивают дойную корову. Самим же потом стричь некого будет.
Простым ИП-шником (самое элементарное после самозанятости!) уже лишний раз становиться никто не хочет: что налоги, что отчётность, что штрафы.

1
Ответить
Вадим Д.

переориентация туристов на внутренние курортыДа-да, а способствует этому перманентное удорожание и новые налоги с туристов, это же тоже на пользу.

3
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