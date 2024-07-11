День 869: средние зарплаты ИТ-специалистов в первой половине 2024 года сократились на 8%, до 151 тысячи рублей

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал своих клиентов (брокеров и управляющие компании) до 1 августа 2024 года вывести российские бумаги из его контура, пишет РБК со ссылкой на письмо клиентам. В нём брокер сообщил о необходимости провести сделки с участием Национального расчетного депозитария «до конца месяца». Юристы говорят, что сроки связаны с генлицензией Минфина США для завершения операций, которую выдали после введения санкций против Мосбиржи и её структур.