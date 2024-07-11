День 869: средние зарплаты ИТ-специалистов в первой половине 2024 года сократились на 8%, до 151 тысячи рублей

За январь-май 2024-го медианный оборот продавцов на маркетплейсах увеличился на 43,4% год к году, до 282,6 тысяч рублей, подсчитали «Точка Маркетплейсы». В 2023-м рост составлял 72,6%. Повышение порога входа на площадки и невозможность на них закрепиться снижают темпы регистрации новых продавцов, говорят аналитики.
зарплаты ИТ-специалистов в России сократилисьЗарплаты которые падают; ипотека, которая досрочно завершилась... этак скоро и отсрочки в тыкву превратятся. Гарантированные гарантии для специалистов продержались 1,5 года.
А у этих дол6ае6ов из Госдумы всегда так. Начинают за здравие, заканчивают за упокой.
Отсрочка изначально была тыквой. Если обращать внимание на её реальные условия а не на саму фразу.
Погоди еще, ЗП курьеров стали как у ИТшников :) угорал вчера. Доставщикам ИТшники сделали мега крутые алгоритмы объезда маршрутов. Те стали больше заказов возить. Им накинули и теперь их ЗП как у айтишников.
Предприниматели неоднократно указывали, что запрашиваемые сведения зачастую дублируют друг другаТак никто и не говорил что в этом есть какой-то смысл.
Самое страшное, что у власти даже нет намёка на понимание, что добивают дойную корову. Самим же потом стричь некого будет.
Простым ИП-шником (самое элементарное после самозанятости!) уже лишний раз становиться никто не хочет: что налоги, что отчётность, что штрафы.
переориентация туристов на внутренние курортыДа-да, а способствует этому перманентное удорожание и новые налоги с туристов, это же тоже на пользу.