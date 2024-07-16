Аркадий Волож возглавит Nebius Group — переименнованную после раздела Yandex N.V.

Компания будет заниматься созданием инфраструктуры для ИИ. Сооснователь «Яндекса» стал основателем и главой Nebius Group — новой компании, созданной на базе иностранных активов «Яндекса» после его раздела. Вместе с ним компанией будут руководить директор по развитию Роман Чернин, директор по продукту Андрей Короленко и операционный директор Офир Наве.Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского «Яндекса» 15 июля 2024 года. Она полностью вышла из состава акционеров российского МКПАО «Яндекс», сохранив права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года.Основой компании станет Nebius — бывшая международная часть облачного бизнеса «Яндекса». Также в неё войдут Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центры в Финляндии. Ключевая идея бизнеса — создание инфраструктуры для ИИ. Штаб-квартира — в Амстердаме, Нидерланды, есть офисы в Европе, США и Израиле.Группа сообщила, что у неё нет долгов, общая сумма средств на её счетах — около $2,5 млрд. Nebius намерена сохранить листинг на Nasdaq и в будущем возобновить торги, а также провести обратный выкуп акций у миноритарных инвесторов, пишет Bloomberg.Аркадий Волож. Фото: AFP / Getty Images«Яндекс» объявил о согласовании схемы реструктуризации в феврале 2024 года: Yandex N.V. продаёт российский бизнес консорциуму инвесторов за 475 млрд рублей с учётом обязательной скидки. Право управлять компанией и принимать ключевые решения сохранит команда менеджеров «Яндекса».Доли инвесторов в «Консорциум.Первый» такие: 35% — у структуры FMP, куда войдут менеджеры «Яндекса», 25% — у Infinity Management основателя Leta Capital VC Александра Чачавы, по 15% — у «Аргонавт» группы «Лукойл» и IT.Elaboration главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса. Ещё 10% — у Meridian-Servis предпринимателя Александра Рязанова.Таня БоброваAI43м«ИИ — это всерьёз и надолго, под него нужно перестроить инфраструктуру»: The Bell — о планах Аркадия Воложа на Nebius Group Выжимка материала издания.#новости #яндекс #nebius
Еврей из Казахстана неплохой бизнес с нуля запилил.
Умеет, могёт! Не Бакальчук единой.
Как у них все сладко написано на бумаге, а хотелось бы узнать что же там на самом деле и капитала у них честно говоря не скажу что много для такой компании!
Даже Microsoft в OpenAI первый раз инвестировала всего 1 млрд долл., и то после 4 лет работы, когда они начали показывать результаты.
А тут 2,5 млрд без долгов на старте — хороший задел.
+ Уже есть готовый продукт и сработанная команда.
Наконец то название соответствует действительности. Наёбус.
Начинает почти всё сначала.