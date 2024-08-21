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Артур Томилко
Деньги

Больше десяти банков Кыргызстана приостановили операции со «Сбером» «Т-банком» и «МТС-банком»

В Нацбанке страны объяснили это «предотвращением последствий международных санкций».

  • Переводы в «Сбер», «Т-банк» и «МТС-банк» и получение денег из них недоступны на неопределённый срок в 13 банках Кыргызстана, сообщило местное издание 24.kg.
  • В частности, операции не проводят «Бакай банк», «Демир банк», «Халык банк», «Керемет», «Кыргызско-Швейцарский банк», «Банке Азии», Mbank и другие. Некоторые из них ссылаются на «технические причины», другие признают, что операции приостановили из-за санкций.
  • В Нацбанке Кыргызстана заявили, что местные кредитные организации «принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы страны». Они усиливают контроль за клиентами и контрагентами «на предмет их отсутствия в санкционных списках».
  • Обрабатывать переводы в «Сбер», «Т-банк» и «МТС-банк» продолжают «Айыл банк», «Компаньон» и «Евразийский сберегательный банк».
  • В июне 2024 года банки Кыргызстана временно ограничивали операции с российскими системами денежных переводов «Юнистрим», «Золотая корона», Contact и Astrasend. Сейчас переводы через них работают.

#новости

77
49
49 комментариев
Anton Rozhkov

Слабые

8
2
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Курский соевый

Слабые тут разве что рф. Так как даже соседские «банановые республики», отказываются с рф, чтобы не потерять западные финансовые инструменты

9
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Zloy Marketolog
6
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Денис Демидов

Не ему, с его красными линиями, такими словами кидаться..

1
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Stanislav Kychanov

Я правильно понимаю, что теперь мигранты не смогут нормально переводить деньги и привлекательность нашей страны для иностранных "специалистов" снижается?
А, ещё плюс - релоканты снова в пролёте.

8
1
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Anton Rozhkov

Да, санкционисты сейчас такие

2
1
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Topico

Не беда что своя корова сдохла, плохо что соседская жива

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