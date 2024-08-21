Больше десяти банков Кыргызстана приостановили операции со «Сбером» «Т-банком» и «МТС-банком»

В Нацбанке страны объяснили это «предотвращением последствий международных санкций».Переводы в «Сбер», «Т-банк» и «МТС-банк» и получение денег из них недоступны на неопределённый срок в 13 банках Кыргызстана, сообщило местное издание 24.kg.В частности, операции не проводят «Бакай банк», «Демир банк», «Халык банк», «Керемет», «Кыргызско-Швейцарский банк», «Банке Азии», Mbank и другие. Некоторые из них ссылаются на «технические причины», другие признают, что операции приостановили из-за санкций.В Нацбанке Кыргызстана заявили, что местные кредитные организации «принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы страны». Они усиливают контроль за клиентами и контрагентами «на предмет их отсутствия в санкционных списках».Обрабатывать переводы в «Сбер», «Т-банк» и «МТС-банк» продолжают «Айыл банк», «Компаньон» и «Евразийский сберегательный банк».В июне 2024 года банки Кыргызстана временно ограничивали операции с российскими системами денежных переводов «Юнистрим», «Золотая корона», Contact и Astrasend. Сейчас переводы через них работают.#новости
Слабые
Слабые тут разве что рф. Так как даже соседские «банановые республики», отказываются с рф, чтобы не потерять западные финансовые инструменты
Не ему, с его красными линиями, такими словами кидаться..
Я правильно понимаю, что теперь мигранты не смогут нормально переводить деньги и привлекательность нашей страны для иностранных "специалистов" снижается?
А, ещё плюс - релоканты снова в пролёте.
Да, санкционисты сейчас такие
Не беда что своя корова сдохла, плохо что соседская жива