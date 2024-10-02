ВТБ запретил оформлять больше одной кредитной карты на клиента

Такие же ограничения уже действуют в «Сбере». С октября 2024 года ВТБ ввёл временный запрет для клиентов на оформление более одной кредитной карты, пишет РБК со ссылкой на представителя банка. Он отметил, что мера не коснётся тех, кто уже использует несколько кредиток.По его словам, решение приняли, чтобы «снизить финансовую нагрузку для клиентов» и «не допустить их закредитованности» на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.Изображение ВТБЗапреты на оформление более одной кредитной карты уже действуют в «Сбере» и «ОТП-банке», отметило издание. Когда их ввели, не уточняется.В «Т-Банке» рассказали, что позволяют открыть одну кредитную карту с одной программы лояльности, но можно завести вторую с другой программой. В «Альфа-банке» и «Уралсибе» можно оформить до двух кредитных карт.Опрошенные РБК эксперты называют выдачу второй кредитки клиенту экономически сомнительной для банка, поскольку проще отрегулировать лимит по уже выданной карте.#новости #банки
Банк против финансовой нагрузки для клиентов?! 😂
Наркоманы против наркоты? Чиновники против взяток?!
Боятся эффекта домино...
Есть подозрение, что на фоне грандиозности общей бессовестности нашей эпохи, некоторым участникам рынка хочется хоть в чем-то поправить баланс.
на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.
Регулятор сказал что надо. Банки взяли под козырек. но думают чтобы еще придумать.
Дилеры против...
чиновники против чиновников
Не надо завидовать успешным банкирам.