У клиентов нескольких банков задвоились операции по картам из-за сбоя у «Сбера» — Frank Media

Банки говорят, что возврат денег займёт до нескольких дней.Сотрудники четырёх банков рассказали Frank Media, что проблема с задвоением операций у их клиентов возникла на стороне крупнейшего эквайера — «Сбера». Близкий к последнему источник издания подтвердил наличие проблемы. Он заверил, что все деньги вернут. В «Сбере» отказались от комментариев.Банки зафиксировали ошибочные двойные списания в начале октября 2024 года. В «СДМ-Банке» сообщали, что это массовый сбой, и обещали отменить ошибочные платежи вечером 4 октября.О том, что проблема на стороне «Сбера», написала также поддержка УБРиР. В «Райффайзенбанке» и банке «Зенит» сообщили лишь, что ошибка не у них, и обещали вернуть средства в полном объёме. Проблемы возникли также у клиентов «БКС Банка», «Газпромбанка», «Росбанка», ВТБ и других, пишет Frank Media со ссылкой на жалобы пользователей в соцсетях и уведомления банков.Один из собеседников издания объяснил, что файл, подтверждающий проведение операции, приходит в банк-эмитент (выпустил карту) от банка-эквайера (его терминалы используют для оплаты) через платёжную систему с задержкой. Если в файле есть ошибки, банки ждут исправленного файла, чтобы «расшить операции и вернуть деньги».Представитель Национальной системы платёжных карт сказал, что специалисты оператора получили данные от банка-эквайрера, у которого произошли двойные списания, — «проверили их и сегодня направляют всем банкам-эмитентам». Сами банки говорят, что возврат денег займёт до нескольких дней.#новости #банки
Не знаю у кого там что задвомлось, а я только что картой не смог в двух магазинах оплату совершить. Жд5м ответа, хренушки, деньги списывают, через пять минут возврат.
Везде сберовские поделки стоят, карты других банков тоже проходят.
Дайте мне мою IPA! (-:
Ну куда же без Вадима в первых рядах. Вот прямо сейчас не сработали карты. ))
Немного не понял ситуацию вашу, вы оплачиваете, какие то хренушки(деньги списали за покупку?), деньги списали-зачем вы ждете еще 5 минут? Я 20 минут назад оплатил сбером в магазине через сбер терминал и не ждал 5 минут, покупка прошла, я ушел.
Пару часов назад зашел в Магнит, у дедка передо мной платеж зависал. Потом вроде прошел, но когда мне пробивали, он в панике прибежал, что у него два раза оплата прошла за одну покупку. Кассиры его долго успокаивали, со словами что типа у них тоже так бывает и потом все приходит назад) А оказывается вона в чем было дело)
У серба куча ошибок - терминал кривой , который квадратный , эквайринг по оплате отлетает , сберовский эквайринг не может без ошибок проработать даже около 3 недель , ! Периодические ошибки по кассе , что приводит к убыткам , клиенты не могут оплатить картой товар , дозвонится до сбера не возможно - постоянный тупой робот который разговаривает с вами по телефону - тратит время нервы клиентам и бизнесу ! Сотрудники приезжают когда хотят !!!! Объездил часть страны с установкой касс - каждый раз косяк с терминалом (эквайринг сбера) везде и не важно сетевой это магазин или малый бизнес !
А сегодня был в магазине светофор - хотел купить жилет - жилет весь в рванных карманах и везде торчат нитки или их вообще нет в одежде - зато стоит (маркировка честный знак ) интересно как получается : товар получается бракованный , как честный знак и вообще проверяет ?
Получается честный знак - просто берет деньги за наклейки + покупку принтера , настройка кассы + обучения сотрудника = все это ложится на траты бизнеса + повышение цены на товар из-за покупок сканеров , компов и оборудования для установки честного знака ! Итоговая цена : касса около 40.000 + сканер 2 D (3-5.000 ₽) + обучения сотрудников + покупка цифрового ключа ~ 12.000 ₽, подписка (13 в год ) + кассовая лента + компьютер около 50.000 ₽ + принтер для этикеток около 8.000 ₽ + настройка и установка программ - и получаем сумму : около 130.000 ₽ - причем у всех этих программ по сегодняшний день ошибки , то есть если товар не прошел по маркировки , то и продать вы его не сможете - а это убытки бизнесу + клиент не может купить товар !!! Теперь я прекрасно понимаю , почему половина страны работают без касс ! Иначе просто бизнес закроется в России
Получается честный знак - просто берет деньги за наклейки
О, вы начали что-то подозревать… Поинтересуйтесь на досуге как работает «сертификация» для импорта, там еще веселее.