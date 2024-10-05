День 955: Bank of Cyprus с февраля 2022 года закрыл счета 7 тысяч клиентов с российским гражданством

Генпрокуратура подала иск о взыскании с нефтяной компании Shell «многомиллиардного» ущерба, нанесённого её деятельностью в России. В качестве третьих лиц ведомство хочет привлечь «Газпром экспорт», Минэнерго России, правительство Сахалинской области, а также компании «Сахалин Энерджи Инвестмент» и «Сахалинская энергия».
В свете последних событий
Сегодня: мы закрыли банки в Cyprus bank
Через день: банк ВКонтакте выдает бесплатные кредитные карты с кэшбеком для пострадавших
С лимитом в 10 000 рублей. Не отказывай себе ни в чём.
Вы забыли написать что под конский процент )
Ага, и пострадавшие со всеми документами побежали докладывать, что имели оффшорные счета на Кипре
Вместо пенсии. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
банк вк... надеюсь его не будет
А это уже неприкрытый нацизм. Фашня одним словом.