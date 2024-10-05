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Артур Томилко
Деньги

День 955: Bank of Cyprus с февраля 2022 года закрыл счета 7 тысяч клиентов с российским гражданством

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото Reuters 
Фото Reuters 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5-7 октября: доллар — 94,87 рубля (на 15 копеек меньше, чем 4 октября), евро — 104,74 рубля (на 12 копеек меньше).

Кто и как адаптируется

Компания «Скадо» разработала «первую отечественную» канатную кресельную дорогу, сообщил глава организации в ходе Форума туристических территорий. Она оборудована четырёхместным креслом и защитным колпаком. Установить канатную дорогу планируют в 2025 году на курорте «Губаха» в Пермском крае.

Контекст

Bank of Cyprus с февраля 2022 года закрыл около 20 тысяч счетов, которые принадлежали 7 тысячам клиентов с российским гражданством, пишет Frank Media. Сейчас доля россиян в клиентском портфеле банка составляет 0,4% — большая часть приходится на людей пенсионного возраста.

Генпрокуратура подала иск о взыскании с нефтяной компании Shell «многомиллиардного» ущерба, нанесённого её деятельностью в России. В качестве третьих лиц ведомство хочет привлечь «Газпром экспорт», Минэнерго России, правительство Сахалинской области, а также компании «Сахалин Энерджи Инвестмент» и «Сахалинская энергия».

Новости предыдущего дня, 4 октября — здесь.

#новости

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50 комментариев
Albert Torkhov

В свете последних событий

Сегодня: мы закрыли банки в Cyprus bank
Через день: банк ВКонтакте выдает бесплатные кредитные карты с кэшбеком для пострадавших

13
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Краб Системы

С лимитом в 10 000 рублей. Не отказывай себе ни в чём.

2
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Olga Kalashinkova

Вы забыли написать что под конский процент )

1
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Arthur Lloyd

Ага, и пострадавшие со всеми документами побежали докладывать, что имели оффшорные счета на Кипре

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Пролетая над ведром картошки.

Вместо пенсии. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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Nikolay Ionov

банк вк... надеюсь его не будет

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John Doe

А это уже неприкрытый нацизм. Фашня одним словом.

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