День 955: Bank of Cyprus с февраля 2022 года закрыл счета 7 тысяч клиентов с российским гражданством

Bank of Cyprus с февраля 2022 года закрыл около 20 тысяч счетов, которые принадлежали 7 тысячам клиентов с российским гражданством, пишет Frank Media. Сейчас доля россиян в клиентском портфеле банка составляет 0,4% — большая часть приходится на людей пенсионного возраста.