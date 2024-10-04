День 954: правительство создаст механизм для борьбы с «ложным транзитом», на «Райффайзенбанк» есть два претендента

Forbes разбирается — почему импортозамещение российской авиаотрасли выходит дороже импорта. Спроса на 1000 российских самолётов, которые должны выпустить до 2030 года, нет — столько бортов авиакомпаниям не нужно. При этом себестоимость их растёт, денег от государства требуется всё больше, а сроки выпуска сдвигаются.