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Евгения Евсеева
Деньги

День 954: правительство создаст механизм для борьбы с «ложным транзитом», на «Райффайзенбанк» есть два претендента

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: «Коммерсантъ»
Фото: «Коммерсантъ»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 октября: доллар — 95,02 рубля (на 52 копейки больше), евро — 104,86 рубля (на 42 копейки больше).

Кто и как адаптируется

На «Райффайзенбанк» в настоящее время претендуют два крупных покупателя, которые находятся в «наиболее продвинутой стадии переговоров», узнал «Коммерсантъ».

Российское производитель электроники «Ангстрем» рассчитывает в «ближайшие годы» запустить массовое производство отечественных чипов в пластиковых корпусах для гражданского рынка.

Минцифры предлагает сделать поводом для внеплановых проверок бизнеса Роскомнадзором не согласованную с ним трансграничную передачу персональных данных и финансовой информации. Требования могут коснуться всех операторов персональных данных, допустивших более двух нарушений в год.

Производитель полуприцепов из Узбекистана UzAuto Trailer, подконтрольный правительству Татарстана, может организовать выпуск в России. У иностранной компании уже появилась соответствующая структура.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство готовит меры по борьбе с «серыми» схемами ввоза импортных товаров. Предполагается, что с 2025 года будет внедрена система прослеживаемости, направленная на выявление товаров, которые оформляются как транзитные, но при этом остаются в стране для внутреннего потребления.

Нидерландская E.M.I.S. Finance B.V. 30 сентября 2024 года направила уведомление об инвестиционном споре президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру юстиции Денису Малюське. Претензия связана с конфискацией «Альфа-банка Украина» (переименован в Sense Bank).

Контекст

Forbes разбирается — почему импортозамещение российской авиаотрасли выходит дороже импорта. Спроса на 1000 российских самолётов, которые должны выпустить до 2030 года, нет — столько бортов авиакомпаниям не нужно. При этом себестоимость их растёт, денег от государства требуется всё больше, а сроки выпуска сдвигаются.

Новости предыдущего дня, 3 октября — здесь.

#новости

66
43
43 комментария
Dmitry

С каждой такой сводкой убеждаюсь, что главное дожить до 2030 года

13
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Vlad

Если бы посмотрел такие новости лет пять назад, подумал бы ,что это комиксы

2
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Eddie II

2030 годаТам все будет бесплатно, там все будет в кайф

2
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Alex Nosov

Правительство готовит меры по борьбе с «серыми» схемами ввоза импортных товаров. Предполагается, что с 2025 года будет внедрена система прослеживаемости, направленная на выявление товаров, которые оформляются как транзитные, но при этом остаются в стране для внутреннего потребления.А то ишь чего вздумали, ввозят санкционку и не отстегивают государству!

6
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Corjik

Круто, все подорожает. Доллар вижу отпустили, уже на 7 рублей с лета улетел

3
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Вадим Д.

почему импортозамещение российской авиаотрасли выходит дороже импортаФорбс, всё просто: цели заместить НЕТ, есть цель нажиться максимально быстро и качественно.

4
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Макрон

Для импортозамещения нужны инвестиции, компетенции и рынки сбыта

3
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