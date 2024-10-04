День 954: правительство создаст механизм для борьбы с «ложным транзитом», на «Райффайзенбанк» есть два претендента

Правительство готовит меры по борьбе с «серыми» схемами ввоза импортных товаров. Предполагается, что с 2025 года будет внедрена система прослеживаемости, направленная на выявление товаров, которые оформляются как транзитные, но при этом остаются в стране для внутреннего потребления.
С каждой такой сводкой убеждаюсь, что главное дожить до 2030 года
Если бы посмотрел такие новости лет пять назад, подумал бы ,что это комиксы
2030 годаТам все будет бесплатно, там все будет в кайф
Правительство готовит меры по борьбе с «серыми» схемами ввоза импортных товаров. Предполагается, что с 2025 года будет внедрена система прослеживаемости, направленная на выявление товаров, которые оформляются как транзитные, но при этом остаются в стране для внутреннего потребления.А то ишь чего вздумали, ввозят санкционку и не отстегивают государству!
Круто, все подорожает. Доллар вижу отпустили, уже на 7 рублей с лета улетел
почему импортозамещение российской авиаотрасли выходит дороже импортаФорбс, всё просто: цели заместить НЕТ, есть цель нажиться максимально быстро и качественно.
Для импортозамещения нужны инвестиции, компетенции и рынки сбыта