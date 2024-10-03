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Евгения Евсеева
Деньги

День 953: правительство согласовало для производителей электроники льготный налог в 8%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 953: правительство согласовало для производителей электроники льготный налог в 8%

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 октября: доллар — 94,5 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 2 октября), евро — 104,44 рубля (на 79 копеек больше).

Два кипрских юрлица HeadHunter получили разрешение Кипра на редомициляцию в Россию.

Минфин с 7 октября по 6 ноября 2024 года сократит закупки валюты в 2,6 раза, до 3,1 млрд рублей в день. ЦБ в свою очередь увеличит продажи до 8,4 млрд рублей в день. Объём чистых продаж вырастет с 200 млн до 5,3 млрд рублей в день. Это должно стать «небольшой поддержкой рублю и валютной ликвидности в юане», полагают эксперты.

Кто и как адаптируется

Правительство согласовало продление льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники до конца 2027 года. При общей ставке 25% для отрасли установят налог 8%. До повышения налога на прибыль компании этого сектора платили 3%.

Какие есть проблемы и трудности

Санкции США, наложенные на российского производителя турбин «Силовые машины», не считаются форс-мажором и, соответственно, не могли быть законным основанием для одностороннего выхода из EPC-контракта на строительство тепловой электростанции «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. К такому выводу пришла коллегия из трех арбитров, сформированная для разрешения спора между «Силовыми машинами» и вьетнамской нефтегазовой госкорпорацией PetroVietnam (PVN) по поводу незавершенного строительства ТЭС. Но «Силовые машины» всё равно выиграли суд — по другому основанию.

Отечественные производители электроники в некоторых случаях практически полностью зависимы от иностранных пассивных электронных компонентов — конденсаторов, резисторов и прочих, которые используются в составе любых радиоэлектронных устройств, включая вычислительную технику. Такие данные на форуме «Микроэлектроника 2024» привёл представитель АНО «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» Вадим Коршук.

Контекст

Передел иностранного участия на российском рынке сделал основным игроком китайский бизнес — за девять месяцев 2024 года число зарегистрированных компаний с совладельцами из Китая выросло на 32% к тому же периоду 2023 года, подсчитали аналитики «СПАРК-Интерфакс».

Forbes опубликовал список из десяти самых убыточных компаний в России за 2023 год. В списке — «Газпром», Амурский газохимический комплекс, Ozon, Объединённая авиастроительная корпорация, VK и другие.

Новости предыдущего дня, 2 октября — здесь.

#новости

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78 комментариев
Слегка Придурковатый

"Российская электроника оказалась зависимой от иностранных конденсаторов. Отечественные радиодетали в десятки раз дороже, менее качественны, а их поставки нестабильны"

Государство им льготы всяческие даёт, субсидии, чуть ли не в жопку целует, а они, лентяи безответственные, даже самый лучший в мире конденсатор запилить не могут. Срамота.

Высечь плетьми негодяев прямо на Красной площади!

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Po...

Да лучший в мире армянский кон...
...да нет же не коньяк! А конденсатор скопировать и то не могут!

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Пролетая над ведром картошки.

Капец. Даже бумагу между двух контактов свернуть в трубочку не могут.

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Вадим Д.

Осталось найти производителей электроники и завалить их низким налогом, почётом и славой.

Зависимым бедняжкам (удивительно что признали очевидное) и так нелегко приходится:
Отечественные производители электроники в некоторых случаях практически полностью зависимы от иностранных электронных компонентовПравда вот некоторые случаи составляют ровно 100%, но это мелочи.

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Комментарий недоступен

а чего их искать. Мы устаревшую электронику-то производить на устаревшем оборудовании можем спокойно. Проблема вырисовывается ещё и в том, что рынок узковат. Это вам не Китай, который при всех своих проблемах имеет раз в 7-10 больший внутренний рынок чем мы

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Анна Полякова

Мне кажется, так не только у нас работает, но я могу ошибаться.

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Андрей Яковлев

О, да. Найдем волшебных производителей, которые соберут нам айфоны из подручных средств. И все будут счастливы)))

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