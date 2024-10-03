День 953: правительство согласовало для производителей электроники льготный налог в 8%

Минфин с 7 октября по 6 ноября 2024 года сократит закупки валюты в 2,6 раза, до 3,1 млрд рублей в день. ЦБ в свою очередь увеличит продажи до 8,4 млрд рублей в день. Объём чистых продаж вырастет с 200 млн до 5,3 млрд рублей в день. Это должно стать «небольшой поддержкой рублю и валютной ликвидности в юане», полагают эксперты.
"Российская электроника оказалась зависимой от иностранных конденсаторов. Отечественные радиодетали в десятки раз дороже, менее качественны, а их поставки нестабильны"
Государство им льготы всяческие даёт, субсидии, чуть ли не в жопку целует, а они, лентяи безответственные, даже самый лучший в мире конденсатор запилить не могут. Срамота.
Высечь плетьми негодяев прямо на Красной площади!
Да лучший в мире армянский кон...
...да нет же не коньяк! А конденсатор скопировать и то не могут!
Капец. Даже бумагу между двух контактов свернуть в трубочку не могут.
Осталось найти производителей электроники и завалить их низким налогом, почётом и славой.
Зависимым бедняжкам (удивительно что признали очевидное) и так нелегко приходится:
Отечественные производители электроники в некоторых случаях практически полностью зависимы от иностранных электронных компонентовПравда вот некоторые случаи составляют ровно 100%, но это мелочи.
а чего их искать. Мы устаревшую электронику-то производить на устаревшем оборудовании можем спокойно. Проблема вырисовывается ещё и в том, что рынок узковат. Это вам не Китай, который при всех своих проблемах имеет раз в 7-10 больший внутренний рынок чем мы
Мне кажется, так не только у нас работает, но я могу ошибаться.
О, да. Найдем волшебных производителей, которые соберут нам айфоны из подручных средств. И все будут счастливы)))