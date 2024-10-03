День 953: правительство согласовало для производителей электроники льготный налог в 8%

Минфин с 7 октября по 6 ноября 2024 года сократит закупки валюты в 2,6 раза, до 3,1 млрд рублей в день. ЦБ в свою очередь увеличит продажи до 8,4 млрд рублей в день. Объём чистых продаж вырастет с 200 млн до 5,3 млрд рублей в день. Это должно стать «небольшой поддержкой рублю и валютной ликвидности в юане», полагают эксперты.