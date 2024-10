День 952: Генпрокуратура и Минпромторг проводят внеплановые проверки разработчиков электроники из-за передачи производства в Китай

Арбитражный суд Московской области арестовал средства в пределах около $372 млн на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, пишет «Прайм». Обеспечительные меры приняты по иску Генпрокуратуры к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, «Национальному фонду инвестиций Украины», Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.