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Евгения Евсеева
Деньги

День 952: Генпрокуратура и Минпромторг проводят внеплановые проверки разработчиков электроники из-за передачи производства в Китай

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Carol Jeng / Unsplash
Фото: Carol Jeng / Unsplash

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 октября: доллар — 93,35 рубля (на 13 копеек больше, чем 1 октября), евро — 103,65 рубля (на 52 копейки меньше).

Нидерландская X5 Retail Group прекратила листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже.

Кто и как адаптируется

Генпрокуратура попросила российский суд взыскать с украинских властей, местного ЦБ и двух американских банков солидарно $372 млн за то, что Украина «незаконно экспроприировала» у «Сбербанка» его бывшую «дочку» — Международный резервный банк.

Какие есть проблемы и трудности

Генпрокуратура вместе с Минпромторгом проводит внеплановые проверки эффективности мер господдержки разработчиков и производителей радиоэлектроники, узнал «Коммерсантъ». Поводом стали случаи недобросовестного использования субсидий: более половины компаний не выполнили требования и вместо производства в России отдавали заказы на контрактное производство в Китай.

Суд ЕС подтвердил запрет на предоставление юридических консультаций россиянам, пишет Frank Media. Но разрешил европейским юристам представлять интересы российского бизнеса в судебных спорах, а также выступать на конференциях, где принимают участие предприниматели или чиновники из России.

Контекст

Поток иностранных туристов в Россию по итогам первой половины 2024 года составил 585 тысяч человек, что почти втрое превышает показатель того же периода 2023-го. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP на основе статистики погранслужбы ФСБ.

Россияне всё чаще сначала берут кредит в банке, а затем идут за займом в микрофинансовые организации: за 12 месяцев, с июля 2023-го года по июль 2024 года, число таких заёмщиков выросло более чем на 20%, или на 800 тысяч человек, и достигло 4,5 млн человек, говорится в материале ЦБ о тенденциях в розничном кредитовании.

По итогам третьего квартала 2024 года доля свободных площадей на офисном рынке Москвы составила 5,5%, что стало абсолютным минимумом с 2008 года. Такие данные «РБК-Недвижимости» предоставили аналитики IBC Real Estate. Низкую вакансию на рынке подтвердили и другие консультанты.

Арбитражный суд Московской области арестовал средства в пределах около $372 млн на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, пишет «Прайм». Обеспечительные меры приняты по иску Генпрокуратуры к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, «Национальному фонду инвестиций Украины», Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

Годовая инфляция в России с 24 по 30 сентября зафиксирована на уровне 8,57% против 8,59% неделей ранее, приводит ТАСС обзор Минэкономразвития. По данным Росстата, с начала сентября потребительские цены выросли на 0,43%, с начала года — на 5,72%.

Новости предыдущего дня, 1 октября — здесь.

#новости

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103 комментария
Вадим Д.

Чтобы передать производство электроники в Китай, надо его иметь у себя.
Так что генпрокуратура и минпромторг ничего не найдут, а только убедятся что «отечественная» электроника как была, так м осталась на 146% китайской.

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new_comment

Можно передать производство в Китай, а можно производить самому. "Производители" взяли деньги, но ничего производить не стали. Есть небольшой шанс, что мошенников посадят. Что в этом плохого?

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Cтас Белов

"Отечественное предприятие "Radiotehnika" , где производили акустические системы, усилители и радиоприемники, которые пользовались популярностью не только в СССР, но и за рубежом."

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Константин Афанасьев

Мб не в этом суть этих действий.

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Павел Антипов

Ну это они для себя поймут, а вот для других то они должны показать, что все по настоящему отечественное

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Михаил Викулов

Как говорится, "сделано в России, но собрано в Китае из китайских комплектующих))) Главное, чтобы качество было хорошее и цена доступная.

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дед Мазай и душнилы

Генпрокуратура должна еще с хана Батыя взыскать за незаконную оккупацию территории РФ в XII - XV веках н.э.

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