День 952: Генпрокуратура и Минпромторг проводят внеплановые проверки разработчиков электроники из-за передачи производства в Китай

Россияне всё чаще сначала берут кредит в банке, а затем идут за займом в микрофинансовые организации: за 12 месяцев, с июля 2023-го года по июль 2024 года, число таких заёмщиков выросло более чем на 20%, или на 800 тысяч человек, и достигло 4,5 млн человек, говорится в материале ЦБ о тенденциях в розничном кредитовании.