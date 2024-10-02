День 952: Генпрокуратура и Минпромторг проводят внеплановые проверки разработчиков электроники из-за передачи производства в Китай

Россияне всё чаще сначала берут кредит в банке, а затем идут за займом в микрофинансовые организации: за 12 месяцев, с июля 2023-го года по июль 2024 года, число таких заёмщиков выросло более чем на 20%, или на 800 тысяч человек, и достигло 4,5 млн человек, говорится в материале ЦБ о тенденциях в розничном кредитовании.
Чтобы передать производство электроники в Китай, надо его иметь у себя.
Так что генпрокуратура и минпромторг ничего не найдут, а только убедятся что «отечественная» электроника как была, так м осталась на 146% китайской.
Можно передать производство в Китай, а можно производить самому. "Производители" взяли деньги, но ничего производить не стали. Есть небольшой шанс, что мошенников посадят. Что в этом плохого?
"Отечественное предприятие "Radiotehnika" , где производили акустические системы, усилители и радиоприемники, которые пользовались популярностью не только в СССР, но и за рубежом."
Мб не в этом суть этих действий.
Ну это они для себя поймут, а вот для других то они должны показать, что все по настоящему отечественное
Как говорится, "сделано в России, но собрано в Китае из китайских комплектующих))) Главное, чтобы качество было хорошее и цена доступная.
Генпрокуратура должна еще с хана Батыя взыскать за незаконную оккупацию территории РФ в XII - XV веках н.э.