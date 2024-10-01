День 951: российские продавцы на маркетплейсах стали реже сотрудничать с Китаем

К концу августа 2024 года доля Китая в общих расчётах продавцов, работающих на российских маркетплейсах, снизилась до 51,1% с 67,8%, следует из подсчётов «Модульбанка» и PRO Wildberries. Китайские банки, опасаясь вторичных западных санкций, сокращают работу с селлерами, закупающими товары для онлайн-площадок в России.
новым владельцем автодилера стал Умар Кремлев, глава Международной ассоциации боксаНу здесь три в одном: и имя, и фамилия, и должность.
Как такому гражданину не доверять?
* идет в Рольф
Кремлёв сидел за вымогательство и побои. Лутфуллоев его родненькая фамилия. Кремлёв - фамилия по жене. Когда связался с правильными ребятами в Москве - карьера пошла в гору. Из гопника-рецидивиста - в уважаемого человека. Но на международной арене к нему относятся очень прохладно. Не ценят таких талантливых людей. Под сомнение ставят его авторитет и легитимность как спортивного функционера и дела с ним иметь не хотят.
p.s. Чтобы сделать собственный вывод, достаточно почитать и послушать интервью с этим господином.
Звучит как в книге Пелевина
Удар!
Тут уже столько раз писали про этого бандита и вора… что надо бы повторить, а то люди не понимают что это за тип
По всем трём составлявщим видно, что человек автодилер от бога