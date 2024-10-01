День 951: российские продавцы на маркетплейсах стали реже сотрудничать с Китаем

Объём промышленных субсидий, которые получают российские («АвтоВАЗ», группа ГАЗ, «Соллерс», «КамАЗ») и локализованные иностранные автопроизводители, в 2025 году вырастет в 2,3 раза год к году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета до 2027-го, который внесло в Госдуму правительство.