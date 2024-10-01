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Евгения Евсеева
Деньги

День 951: российские продавцы на маркетплейсах стали реже сотрудничать с Китаем

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Eric Prouzet / Unsplash
Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 октября: доллар — 93,22 рубля (на 51 копейку больше, чем 30 сентября), евро — 104,17 рубля (на 70 копеек больше).

Кто и как адаптируется

К 2030 году в России должны появиться собственные установки для производства микроэлектроники — для этого планируется провести 119 проектов конструкторских работ, следует из программы развития электронного машиностроения.

Объём промышленных субсидий, которые получают российские («АвтоВАЗ», группа ГАЗ, «Соллерс», «КамАЗ») и локализованные иностранные автопроизводители, в 2025 году вырастет в 2,3 раза год к году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета до 2027-го, который внесло в Госдуму правительство.

Владимир Путин подписал указ о выведении активов автодилера «Рольф» из-под временного управления Росимущества. Такое решение приняли, так как у компании сменился собственник — новым владельцем автодилера стал Умар Кремлев, глава Международной ассоциации бокса.

Специализирующаяся на поиске руководителей компания Odgers Berndtson переименовалась в России в The Edgers. Вместе со сменой названия компания усилит направление стратегического консалтинга для бизнеса: его доля в прибыли должна вырасти с нынешних 10 до 30%. До конца 2025 года «Эджерс» планирует увеличить собственный оборот до 1 млрд руб. и выйти на международные рынки.

В России в ближайшее время запустят производство планшетов на отечественной операционной системе для школ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует Telegram-канал правительства.

Какие есть проблемы и трудности

ИТ-компании попросили Минцифры посодействовать решению вопроса о возвращении льготных ставок по кредитам, полученным компаниями по программе «Высокотех» (официальное название – «Взлёт — от стартапа до IPO») под 3%. В конце сентября 2024 года выдающий кредит «МСП Банк» объявил о повышении ставки с 3% до 12% с 15 октября 2024-го.

Контекст

К концу августа 2024 года доля Китая в общих расчётах продавцов, работающих на российских маркетплейсах, снизилась до 51,1% с 67,8%, следует из подсчётов «Модульбанка» и PRO Wildberries. Китайские банки, опасаясь вторичных западных санкций, сокращают работу с селлерами, закупающими товары для онлайн-площадок в России.

Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2025 года наделить ЦБ полномочиями ограничивать кредитование под залог автомобилей.

Новости предыдущего дня, 30 сентября — здесь.

#новости

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174 комментария
Вадим Д.

новым владельцем автодилера стал Умар Кремлев, глава Международной ассоциации боксаНу здесь три в одном: и имя, и фамилия, и должность.
Как такому гражданину не доверять?

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S.Capusta

* идет в Рольф

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Севернее Северной Кореи

Кремлёв сидел за вымогательство и побои. Лутфуллоев его родненькая фамилия. Кремлёв - фамилия по жене. Когда связался с правильными ребятами в Москве - карьера пошла в гору. Из гопника-рецидивиста - в уважаемого человека. Но на международной арене к нему относятся очень прохладно. Не ценят таких талантливых людей. Под сомнение ставят его авторитет и легитимность как спортивного функционера и дела с ним иметь не хотят.
p.s. Чтобы сделать собственный вывод, достаточно почитать и послушать интервью с этим господином.

14
1
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Gruntofos

Звучит как в книге Пелевина

7
1
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Po...

Удар!

3
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Mr. xXx

Тут уже столько раз писали про этого бандита и вора… что надо бы повторить, а то люди не понимают что это за тип

3
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Олег

По всем трём составлявщим видно, что человек автодилер от бога

3
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