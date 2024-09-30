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Евгения Евсеева
Деньги

День 950: разработчика процессоров «Эльбрус» передали во внешнее управление, иностранные авиакомпании заняли 40% российского рынка перевозок за рубеж

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Главное за следующий день, 1 октября — здесь.

Это текст от 30 сентября.
Фото: Uzbekistan Airways
Фото: Uzbekistan Airways

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28-30 сентября: доллар — 92,71 рубля (на 31 копейку больше, чем 27 сентября), евро — 103,47 рубля (на 28 копеек больше).

«ОТП банк» столкнулся с наплывом клиентов-юрлиц после того, как «Райффайзенбанк» со 2 сентября 2024 года перестал совершать переводы в валюте для большинства клиентов.

В августе 2024 года «Райффайзенбанк» сократил остатки на корреспондентских счетах на рекордную сумму — на 421,1 млрд рублей, до 242,3 млрд рублей. По оценке «Ъ», это максимальный для банка объём за период с мая 2023 года, когда публикация отчётности возобновилась в усечённом виде.

На сайте «Инвестиционной палаты», организатора обмена заблокированными активами, появилось сообщение, что сроки приёма заявок от нерезидентов сдвинуты до 23:59 мск 4 октября. В предыдущей версии аналогичного уведомления был указан более ранний дедлайн — 23:59 мск 27 сентября.

Агентство по страхованию вкладов отказалось от кассационной жалобы по иску к владельцам «Qiwi банка» об оспаривании сделки по продаже АО «Киви», пишет «Интерфакс».

«Россельхозбанк» возобновил приём заявок на ИТ-ипотеку, пишет ТАСС. Программа будет действовать до 31 декабря 2030 года по ставке 6%.

Кто и как адаптируется

Иностранные авиаперевозчики занимают долю в 40% на российском рынке заграничных перелётов, заявил на авиационном форуме «Крылья будущего» первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. В авиакомпании привели данные: по итогам семи месяцев 2024 года российские перевозчики перевезли за границу 15,1 млн пассажиров, а иностранные — 10,3 млн.

Группа UMG прорабатывает проект выпуска китайских сельскохозяйственных тракторов в России, рассказали «Ведомостям» в компании. Для этого «рассматривается возможность построить новый завод, который станет производственной базой для создания техники».

Алкогольная компания Ladoga (производитель водки «Царская», джина Barrister, виски Fowler’s) заключила контракт с французским домом Hardy и стала эксклюзивным дистрибьютором одноименного коньяка в России.

Активы автодилера «Рольф» выведены из-под временного управления Росимущества после того, как компания сообщила о приобретении её активов главой Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.

Какие есть проблемы и трудности

АО «МЦСТ», разрабатывающее российские процессоры «Эльбрус», передано во внешнее управление, рассказали «Ведомостям» источники. Управлять им будет разработчик мобильных процессоров «Скиф» — НПЦ «Элвис». Минпромторг мог попытаться «скрестить усилия разработчиков» для повышения эффективности предприятий, говорят источники. Либо это было попыткой предотвратить срыв выполнения гособоронзаказа.

Минэкономразвития предложил меры для борьбы с «серым» наймом самозанятых — когда под видом них нанимают постоянных сотрудников, пишут «Ведомости». Предполагается, что операторы платформ, через которые самозанятые находят заказы, должны будут ограничить систематическое и продолжительное выполнение услуг партнером-исполнителем для одного заказчика.

Контекст

Ключевая ставка всё так же влияет на экономику и потребление населения, но гораздо медленнее, чем в предыдущие периоды, пишут «Ведомости». Издание разбирается — какие этому причины.

Российский рынок ювелирной розницы по итогам первого полугодия 2024-го вырос на 28,1% до 205 млрд рублей, подсчитали аналитики агентства Infoline.

Тарифы на пассажирские ж/д перевозки в дальнем следовании с 2025 года вырастут на 11,6%, с 2026 года — на 11,4%, с 2027 года — на 5,9%, спрогнозировали в Минэкономразвития.

Новости предыдущего дня, 29 сентября — здесь.

#новости

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86 комментариев
Александр П

Разработчик мобильных процессоров «Скуф»

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Слегка Придурковатый
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дед Мазай и душнилы

Коммент года 🤣 Не в бровь, а в глаз

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Бинарный Ёж

... взял себе настоящую альтушку в мире процессоров — архитектуру "Эльбрус".

2
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Григорий Красильников

Чисто под танчики

1
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Севернее Северной Кореи

Эль Скуф

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Mikhail Medvedev

Водка получается хорошая, а процессоры не очень. Таков путь

14
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