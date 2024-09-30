День 950: разработчика процессоров «Эльбрус» передали во внешнее управление, иностранные авиакомпании заняли 40% российского рынка перевозок за рубеж

В августе 2024 года «Райффайзенбанк» сократил остатки на корреспондентских счетах на рекордную сумму — на 421,1 млрд рублей, до 242,3 млрд рублей. По оценке «Ъ», это максимальный для банка объём за период с мая 2023 года, когда публикация отчётности возобновилась в усечённом виде.