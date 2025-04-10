Prada купила Versace за $1,4 млрд

Два крупных итальянских дома моды объединятся, но продолжат работать под своими брендами. Об этом объявил владелец Versace — холдинг Capri Holdings. Сделку планируют закрыть во второй половине 2025 года.Capri также владеет брендами Jimmy Choo и Michael Kors. Versace он купил в 2018 году за $2,12 млрд.В 2023 году холдинг планировал продаться американской Tapesty, но сделку заблокировала Федеральная торговая палата США. После этого Capri решила сосредоточиться на Michael Kors, а Jimmy Choo и Versace — продать.Источник: Shutterstock#новости #prada #versace