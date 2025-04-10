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Евгения Евсеева
Ритейл

Prada купила Versace за $1,4 млрд

Два крупных итальянских дома моды объединятся, но продолжат работать под своими брендами.

  • Об этом объявил владелец Versace — холдинг Capri Holdings. Сделку планируют закрыть во второй половине 2025 года.
  • Capri также владеет брендами Jimmy Choo и Michael Kors. Versace он купил в 2018 году за $2,12 млрд.
  • В 2023 году холдинг планировал продаться американской Tapesty, но сделку заблокировала Федеральная торговая палата США. После этого Capri решила сосредоточиться на Michael Kors, а Jimmy Choo и Versace — продать.
Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock

#новости #prada #versace

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