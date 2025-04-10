В России закрылись более 210 китайских автосалонов в первом квартале 2025 года — в три раза больше год к году

На фоне падения всего российского авторынка.Источник: «Автостат»В январе-марте 2025 года в России закрылись 213 китайских автосалонов — в три раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании «Газпромбанк автолизинг», которое приводит ТАСС.По данным авторов, салоны стали «активно терять инвесторов». Для сравнения: в первом квартале 2024 года в России перестали работать 67 салонов, за весь 2023-й — 187.Среди лидеров по закрытиям в первом квартале исследователи называют бренды Bestune (26), Kaiyi (20), DFM (16). Сеть Jetour сократилась на 6% — с 154 до 145 салонов, Exeed (113) и JAC (103) потеряли по 2%. Открылись за первый квартал 2025-го 124 китайских салона — вдвое меньше год к году (241).В январе 2025-го «Ъ» со ссылкой на «Газпромбанк автолизинг» и «АвтоБизнесРевю» писал, что по итогам всего 2024-го количество закрытий шоурумов китайских автобрендов в 2024 году выросло в 2,4 раза, до 449 точек. По данным аналитиков, чаще всего дилеры сами разрывали контракты, не сумев получить прибыль.Закрытия происходят на фоне падения российского авторынка. По данным «Автостата», в марте 2025 года в России продали 79,8 тысячи новых легковых автомобилей — на 45,5% меньше год к году. Около 25,2 тысячи из них пришлось на Lada (-36,9%), 9790 — на Haval (-39%), 8409 — на Chery (-36,1%), 5134 — на Geely (-65,8%), 3787 — на Changan (-59,4%).По оценке «АвтоВАЗа», вместе с лёгкими коммерческими автомобилями в России в марте продали 28,7 тысячи Lada. Это на 7,4% больше, чем в феврале, но на 33% меньше уровня марта 2024-го. Падение всего российского авторынка производитель оценил в 44,4% и назвал его «драматическим».Источник: «Автостат»#новости #автомобили