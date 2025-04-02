«АвтоВАЗ» сообщил о «драматическом» падении продаж в марте 2025-го — на 33% год к году

Общее снижение продаж легковых машин на российском рынке компания оценивает в 44,4%.По итогам марта 2025 года в России продали 28,7 тысячи легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada, говорится в пресс-релизе «АвтоВАЗА». Это на 7,4% больше, чем в феврале, но на 33% меньше уровня марта 2024-го.При этом общее сокращение продаж на российском рынке в марте компания оценивает в 44,4%. В феврале 2025 года, по данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России падали на 24,9% год к году, до 78,04 тысячи.Глава «АвтоВАЗа» назвал падение рынка «драматическим», отметив, что ситуация подтверждает прогнозы компании о снижении продаж в 2025 году. По его словам, спад вызван высокой ключевой ставкой, ужесточением условий кредитования, а также «полумиллионными стоками автомобилей иностранных брендов, завезённых в 2024 году», и другими факторами.В конце марта 2025 года «Ъ» писал, что дилеры начали предлагать покупателям скидки до 1 млн рублей на китайские машины из-за затоваривания складов. Аналитики отмечали, что период скидок может продлиться до лета 2025-гоФото «Ъ» #новости #автоваз