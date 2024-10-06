День 956: Абхазия почти догнала Турцию по числу поездок россиян

Количество посетителей в российских ТЦ на неделе с 23 по 29 сентября 2024-го сократилось на 2% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В Санкт-Петербурге падение составило 3%, а в Москве аналитики заметили рост на 4%. Трафик обычно начинает расти ближе к ноябрьским распродажам, говорят эксперты.