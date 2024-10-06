День 956: Абхазия почти догнала Турцию по числу поездок россиян

Абхазию в январе-июне 2024 года посетили 2,1 млн россиян, следует из статистики Федеральной погранслужбы. По этому показателю страна почти догнала Турцию, которую за тот же период посетили 2,5 млн россиян. Участники рынка объясняют тенденцию транспортной доступностью и низкими ценами.
Абхазию посетили 2,1 млн россиян. По этому показателю страна почти догнала Турцию
Мечты потихоньку сдуваются..
Абхазия этого не заслуживает, как не заслуживает туристов Крым.
Знаю тех, кто на такие поездки ещё кредит берёт, пиздец
"Абхазию в январе-июне 2024 года посетили 2,1 млн россиян, следует из статистики Федеральной погранслужбы."
Данные верны на все 147%, клянусь Биржевой площадью!
Это все из-за конских цен за перелет.
Вспомнил: Меня застолбил таксист из Абхазии
https://coub.com/view/3ggfhn