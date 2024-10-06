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Артур Томилко
Деньги

День 956: Абхазия почти догнала Турцию по числу поездок россиян

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Абхазия, фото «Ъ» 
Абхазия, фото «Ъ» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5-7 октября: доллар — 94,87 рубля (на 15 копеек меньше, чем 4 октября), евро — 104,74 рубля (на 12 копеек меньше).

Жилищно-накопительные вклады могут появиться в российских банках весной 2025 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующий закон должен быть принять до конца 2024-го.

Контекст

Абхазию в январе-июне 2024 года посетили 2,1 млн россиян, следует из статистики Федеральной погранслужбы. По этому показателю страна почти догнала Турцию, которую за тот же период посетили 2,5 млн россиян. Участники рынка объясняют тенденцию транспортной доступностью и низкими ценами.

День 956: Абхазия почти догнала Турцию по числу поездок россиян

Количество посетителей в российских ТЦ на неделе с 23 по 29 сентября 2024-го сократилось на 2% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В Санкт-Петербурге падение составило 3%, а в Москве аналитики заметили рост на 4%. Трафик обычно начинает расти ближе к ноябрьским распродажам, говорят эксперты.

Новости предыдущего дня, 5 октября — здесь.

#новости

6
6 комментариев
S.Capusta

Абхазию посетили 2,1 млн россиян. По этому показателю страна почти догнала Турцию

Мечты потихоньку сдуваются..

3
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Uzabila

Абхазия этого не заслуживает, как не заслуживает туристов Крым.

2
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xMax

Знаю тех, кто на такие поездки ещё кредит берёт, пиздец

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Сергей Леопольдович

"Абхазию в январе-июне 2024 года посетили 2,1 млн россиян, следует из статистики Федеральной погранслужбы."
Данные верны на все 147%, клянусь Биржевой площадью!

1
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Пролетая над ведром картошки.

Это все из-за конских цен за перелет.

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Курчатов

Вспомнил: Меня застолбил таксист из Абхазии
https://coub.com/view/3ggfhn

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