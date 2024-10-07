День 957: средняя цена автомобиля с пробегом в России в сентябре 2024 года снизилась на 0,7% относительно августа — до 1,47 млн рублей

Количество запросов из России на покупку зарубежной недвижимости в третьем квартале сократилось на 40% год к году, всех русскоязычных — на 25%, пишет «Ъ» со ссылкой на сервис по подбору объектов Prian.ru. Негативный тренд фиксируют и в брокерской Tranio: в январе-сентябре объём русскоязычного спроса снизился на 8,2% год к году.