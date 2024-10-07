День 957: средняя цена автомобиля с пробегом в России в сентябре 2024 года снизилась на 0,7% относительно августа — до 1,47 млн рублей

Доля «Сбербанка», ВТБ, «Альфа-банка» и «Т-банка» в общем объёме кредитования граждан растёт с 2019 года: если на 1 января пять лет назад она составляла 72,9%, то на 1 января 2023 года уже 77,6%, а к 1 июлю 2024 года достигла 79,3%. Такие данные «Ведомостям» предоставило Объединённое кредитное бюро.
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Любопытно, когда ключевая будет 25%, турбопатриоты тоже скажут что всё отлично и экономика РФ самая-рапресамая?
Их тупость и безграмотность позволят им вечно переводить стрелки на госдолг США.
А чем тебе мешает высокая ключевая ставка?
Из сегодняшних новостей: В России начали готовиться к ставке 22 процента до конца года...
Турбопатриоты могут дальше восхвалять своего многоходовочника и молиться на госдолг США.
Они скажут, что в Аргентине 30 процентов, а в США, как в книге Эдичка, мужики мелочь и сиги стреляют.
Макроэкономика такая макроэкономика. Пока обывателей это не касается непосредственно, они волноваться не станут. Вполне адекватное поведение.