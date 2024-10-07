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Таня Боброва
Деньги

День 957: средняя цена автомобиля с пробегом в России в сентябре 2024 года снизилась на 0,7% относительно августа — до 1,47 млн рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: autostat.ru
Источник: autostat.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5-7 октября: доллар — 94,87 рубля (на 15 копеек меньше, чем 4 октября), евро — 104,74 рубля (на 12 копеек меньше).

В «Совкомбанке» повысили прогноз ключевой ставки на конец 2024 года до 22% с 20%, пишут «Ведомости». Экономисты ВТБ и «Ренессанс капитала» ожидают 21% на конец года, управляющие «Альфа-капитала» и РСХБ – 20%, в «Т-банке» прогноз ставки повысили до 19% с 18%.

Доля «Сбербанка», ВТБ, «Альфа-банка» и «Т-банка» в общем объёме кредитования граждан растёт с 2019 года: если на 1 января пять лет назад она составляла 72,9%, то на 1 января 2023 года уже 77,6%, а к 1 июлю 2024 года достигла 79,3%. Такие данные «Ведомостям» предоставило Объединённое кредитное бюро.

«Инвестпалата», организатор обмена заблокированными активами, в третий раз продлила срок приёма заявок от иностранцев, обратило внимание «РБК Инвестиции». Сроки приёма заявок от нерезидентов сдвинуты до 23:59 мск 9 октября 2024 года.

Кто и как адаптируется

Сооснователь игровой компании My.Games и бывший операционный директор Mail.ru Group (теперь VK) Владимир Никольский основал новый игровой холдинг Utmost Games, который зарегистрирован на Кипре, пишет «Ъ». В его состав входят два проекта: разработчик Top App Games и издатель видеоигр Digital Vortex.

Контекст

Количество запросов из России на покупку зарубежной недвижимости в третьем квартале сократилось на 40% год к году, всех русскоязычных — на 25%, пишет «Ъ» со ссылкой на сервис по подбору объектов Prian.ru. Негативный тренд фиксируют и в брокерской Tranio: в январе-сентябре объём русскоязычного спроса снизился на 8,2% год к году.

Средняя цена автомобиля с пробегом в России в сентябре 2024 года снизилась на 0,7% к августу, до 1,47 млн рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на «Автостат». Месяц к месяцу средняя стоимость подержанного автомобиля снижается седьмой месяц подряд. По итогам января-августа «Автостат» оценивает объём рынка машин с пробегом в 3,85 млн штук.

Совокупная выручка российских спортивных клубов в сентябре 2024 года составила 13,86 млрд рублей, что на 5,3% больше год к году. За три квартала 2024-го показатель вырос на 9% год к году — до 139,49 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой на данные Национального фитнес-сообщества (объединяет более 3000 клубов из 85 регионов).

Новости предыдущего дня, 6 октября — здесь.

#новости

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80 комментариев
МИНИСТЕРСТВО ЮНОСТИ
108 ₽

Произвели перерасчет по налогу на размещение статей. Возвращаем вам излишне уплаченные средства. Приносим извинения за доставленные неудобства.

3
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Вадим Д.

Любопытно, когда ключевая будет 25%, турбопатриоты тоже скажут что всё отлично и экономика РФ самая-рапресамая?

16
1
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Alex Nosov

Их тупость и безграмотность позволят им вечно переводить стрелки на госдолг США.

20
1
1
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Santiago

А чем тебе мешает высокая ключевая ставка?

1
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T rex

Из сегодняшних новостей: В России начали готовиться к ставке 22 процента до конца года...

Турбопатриоты могут дальше восхвалять своего многоходовочника и молиться на госдолг США.

4
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Краб Системы

Они скажут, что в Аргентине 30 процентов, а в США, как в книге Эдичка, мужики мелочь и сиги стреляют.

1
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дед Мазай и душнилы

Макроэкономика такая макроэкономика. Пока обывателей это не касается непосредственно, они волноваться не станут. Вполне адекватное поведение.

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