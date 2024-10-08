День 958: шерстяные вещи подорожали на 7-10% за год, средний размер ипотечного кредита достиг максимума с 2013 года

По опросу РСПП, у более 73% крупных российских компаний нет иностранных работников, пишет РБК. До 10% рабочих мест трудовые мигранты занимают почти в четверти компаний, а превышает 10% их доля только у 2% фирм. Среди проблем опрошенные называют отсутствие на рынке труда необходимых специалистов, несдачу экзамена по русскому языку или короткие сроки для его сдачи, а также введённые регионами ограничения по найму.
Ипотека у нас самая беспощадная или есть где ещё пожёстче?
Но чтоб и население бедное, и жильё некачественное и дорогущее, и ставки лютые, иначе нечестно будет.
У нас особый путь! Не надо нам этих ваших либерастических ценностей с низкими ставками, высокими доходами, качественным жильем, образованием, медициной и прочей фигни!
Ипотека у нас самая беспощаднаяЧто беспощадного вы видите в 6% семейке, например?
Ещё жестче? Да ты маньяк!
Rutube и «VK Видео» вынуждены скачивать видео с YouTube с использованием двух зарубежных VPNОх как не скрепно то. А они не боятся, что их личными данными через ВПН завладеют страшные злоумышленники и мошенники?
Ладно мошенники, через VPN же гомосексуализмом облучают.
шерстяные вещи подорожали на 7-10% за год - за год или перед сезоном просто?