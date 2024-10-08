День 958: шерстяные вещи подорожали на 7-10% за год, средний размер ипотечного кредита достиг максимума с 2013 года

Средний чек на наиболее популярные шерстяные вещи с 1 января по 20 сентября 2024 года вырос на 7-10% год к году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Сильнее всего — на 10% — подорожали шапки (до 710 рублей за штуку) и свитера (до 2980 рублей за штуку). Стоимость варежек и носков увеличилась на 7% — до 637 и 496 рублей соответственно.