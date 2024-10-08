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Таня Боброва
Деньги

День 958: шерстяные вещи подорожали на 7-10% за год, средний размер ипотечного кредита достиг максимума с 2013 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: peredelka.tv
Источник: peredelka.tv

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 октября: доллар — 96,06 рубля (на 1 рубль 19 копеек больше, чем 7 октября), евро — 105,31 рубля (на 56 копеек больше).

Средний размер ипотечного кредита в сентябре достиг рекорда за 11 лет: он составил 4,81 млн рублей и вырос на 4% по сравнению с августом и на 16% год к году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные экспресс-мониторинга Frank RG. Выдачи кредитов продолжают быть низкими на фоне окончания массовой льготной программы и высоких ставок.

Кто и как адаптируется

Ultimate Education (объединяет XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School и другие) рассчитывает в 2026-2027 годах провести IPO, пишет «Ъ». В ближайшей перспективе холдинг хочет привлечь капитал через pre-IPO и выпустить облигации, для этого компания уже получила кредитный рейтинг.

Автодилер «Рольф» будет выпускать автомобиль под собственным брендом, сообщил Forbes его владелец Умар Кремлев. Компания проводит консультации на эту тему со своими китайскими партнёрами.

Какие есть проблемы и трудности

YouTube начал активно блокировать трафик при переносе контента с сервиса на российские площадки, рассказали источники «Ъ». В результате Rutube и «VK Видео» вынуждены скачивать видео с YouTube с использованием двух зарубежных VPN, пишет газета. В Rutube подтвердили проблемы с переносом контента с YouTube. В «VK Видео» отказались от комментариев, в Google не ответили.

Контекст

Российский бизнес попросит правительство внести в Налоговый кодекс положение о признании долгов безнадёжными, если исполнить обязательства по ним нельзя из-за санкций, узнал Forbes. В этом случае компании смогут списать их в качестве расходов, уменьшив налогооблагаемую базу.

Более половины компаний, которые нанимают на работу мигрантов, сталкиваются с различными сложностями, пишет «Ъ» со ссылкой на опрос hh.ru.

По опросу РСПП, у более 73% крупных российских компаний нет иностранных работников, пишет РБК. До 10% рабочих мест трудовые мигранты занимают почти в четверти компаний, а превышает 10% их доля только у 2% фирм. Среди проблем опрошенные называют отсутствие на рынке труда необходимых специалистов, несдачу экзамена по русскому языку или короткие сроки для его сдачи, а также введённые регионами ограничения по найму.

С 1 октября 2024 года началось поэтапное повышение ставок утильсбора. Неделя с 30 сентября по 6 октября оказалась рекордной для авторынка, пишет «Ъ»: продажи новых легковых машин достигли 49,4 тысячи штук, а всех автотранспортных средств — превысили 56 тысяч.

Средний чек на наиболее популярные шерстяные вещи с 1 января по 20 сентября 2024 года вырос на 7-10% год к году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Сильнее всего — на 10% — подорожали шапки (до 710 рублей за штуку) и свитера (до 2980 рублей за штуку). Стоимость варежек и носков увеличилась на 7% — до 637 и 496 рублей соответственно.

Новости предыдущего дня, 7 октября — здесь.

#новости

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53 комментария
Вадим Д.

Ипотека у нас самая беспощадная или есть где ещё пожёстче?
Но чтоб и население бедное, и жильё некачественное и дорогущее, и ставки лютые, иначе нечестно будет.

15
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Aleksey

У нас особый путь! Не надо нам этих ваших либерастических ценностей с низкими ставками, высокими доходами, качественным жильем, образованием, медициной и прочей фигни!

15
2
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Алексей Прасковьин

Ипотека у нас самая беспощаднаяЧто беспощадного вы видите в 6% семейке, например?

1
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S.Capusta

Ещё жестче? Да ты маньяк!

1
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Alex Nosov

Rutube и «VK Видео» вынуждены скачивать видео с YouTube с использованием двух зарубежных VPNОх как не скрепно то. А они не боятся, что их личными данными через ВПН завладеют страшные злоумышленники и мошенники?

9
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Eddie II

Ладно мошенники, через VPN же гомосексуализмом облучают.

6
1
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Kim Fink

шерстяные вещи подорожали на 7-10% за год - за год или перед сезоном просто?

4
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