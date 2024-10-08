Крупный бизнес предложил признать долги иностранных контрагентов безнадёжными — Forbes

Это позволит компаниям списать их, уменьшив налогооблагаемую базу.Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросит признать долги иностранных контрагентов перед российскими компаниями безнадёжными, если исполнить обязательства по ним нельзя из-за санкций. Это следует из письма на имя председателя правительства Михаила Мишустина, которое РСПП готовится отправить. Оно есть в распоряжении Forbes.В письме РСПП предлагает поручить Минфину внести в п.2 ст.266 Налогового кодекса положение о признании долга, который иностранная структура не может выплатить российскому налогоплательщику, безнадёжным.Речь о ситуациях, когда контрагент зарегистрирован в юрисдикции, присоединившейся к санкциям, или санкции введены непосредственно против российского налогоплательщика или его взаимозависимых лиц.Из-за санкций у российских компаний в разных отраслях промышленности «существенные финансовые трудности» — иностранные фирмы не могут вернуть им долги, пишут авторы. «Особая» проблема — невозврат оплаченных авансов за импортируемый товар. Взыскать их через суд «невозможно до окончания неопределённого срока действия санкций».Сейчас по закону безнадёжными долгами можно признать только те, что невозможно взыскать в силу истечения исковой давности, банкротства контрагента и так далее. Суммы, которые невозможно вернуть из-за санкций, к безнадёжным не относятся — бизнес не может уменьшить на них налогооблагаемую базу. Это противоречит принципу экономической обоснованности налога, поскольку вынуждает компании «платить налог на прибыль в её отсутствие», считают в РСПП.Опрошенные Forbes эксперты говорят, что инициатива «крайне своевременная» — так как платить налог на прибыль компаниям приходится от «бумажной» прибыли, а не от реальной.#новости
Всё вернут, до копеечки. А если не вернут, то придём и заберём сами. Харэ уже с этими западными партнёрами в капитализм играть. Надо по старинке действовать, по хорошему они не хотят.
За три дня придем, и вернем!
Надо по старинке действоватьПолностью согласен!
Давно пора признать уже, что в управлении одни рукожопы, и призвать варягов на княжение, как в старые-добрые времена!
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Ведите вперед, вождь!
«невозможно до окончания неопределённого срока действия санкций» - ребятушки, все понимают на прекрасном примере Ирана, что санкции это то, с чем нам жить и умирать.
санкции это то, с чем нам жить и умирать.СССР умер раньше меня, а с ним и санкции. Так что не всё так однозначно.
Признать безнадёжными и компенсировать за счёт налогоплательщиков.