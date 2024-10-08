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Евгения Евсеева
Деньги

Крупный бизнес предложил признать долги иностранных контрагентов безнадёжными — Forbes

Это позволит компаниям списать их, уменьшив налогооблагаемую базу.

  • Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросит признать долги иностранных контрагентов перед российскими компаниями безнадёжными, если исполнить обязательства по ним нельзя из-за санкций. Это следует из письма на имя председателя правительства Михаила Мишустина, которое РСПП готовится отправить. Оно есть в распоряжении Forbes.
  • В письме РСПП предлагает поручить Минфину внести в п.2 ст.266 Налогового кодекса положение о признании долга, который иностранная структура не может выплатить российскому налогоплательщику, безнадёжным.
  • Речь о ситуациях, когда контрагент зарегистрирован в юрисдикции, присоединившейся к санкциям, или санкции введены непосредственно против российского налогоплательщика или его взаимозависимых лиц.
  • Из-за санкций у российских компаний в разных отраслях промышленности «существенные финансовые трудности» — иностранные фирмы не могут вернуть им долги, пишут авторы. «Особая» проблема — невозврат оплаченных авансов за импортируемый товар. Взыскать их через суд «невозможно до окончания неопределённого срока действия санкций».
  • Сейчас по закону безнадёжными долгами можно признать только те, что невозможно взыскать в силу истечения исковой давности, банкротства контрагента и так далее. Суммы, которые невозможно вернуть из-за санкций, к безнадёжным не относятся — бизнес не может уменьшить на них налогооблагаемую базу. Это противоречит принципу экономической обоснованности налога, поскольку вынуждает компании «платить налог на прибыль в её отсутствие», считают в РСПП.
  • Опрошенные Forbes эксперты говорят, что инициатива «крайне своевременная» — так как платить налог на прибыль компаниям приходится от «бумажной» прибыли, а не от реальной.

#новости

11
24
24 комментария
John Doe

Всё вернут, до копеечки. А если не вернут, то придём и заберём сами. Харэ уже с этими западными партнёрами в капитализм играть. Надо по старинке действовать, по хорошему они не хотят.

3
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S.Capusta

За три дня придем, и вернем!

19
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Hox

Надо по старинке действоватьПолностью согласен!
Давно пора признать уже, что в управлении одни рукожопы, и призвать варягов на княжение, как в старые-добрые времена!

6
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Тоша Ершов

+++
Ведите вперед, вождь!

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Краб Системы

«невозможно до окончания неопределённого срока действия санкций» - ребятушки, все понимают на прекрасном примере Ирана, что санкции это то, с чем нам жить и умирать.

6
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Hox

санкции это то, с чем нам жить и умирать.СССР умер раньше меня, а с ним и санкции. Так что не всё так однозначно.

8
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Краб Системы

Признать безнадёжными и компенсировать за счёт налогоплательщиков.

4
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