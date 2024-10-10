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Таня Боброва
Деньги

День 960: выручка российских авиакомпаний может обновить исторический максимум в 2024 году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Алексей Переславцев / «Аэрофлот»
Источник: Алексей Переславцев / «Аэрофлот»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 октября: доллар — почти 96,95 рубля (на 84 копейки больше, чем 9 октября), евро — 106,42 рубля (на 73 копейки больше).

Кто и как адаптируется

Принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» анонсировала программу «Аврора+», пишут «Ведомости». Программа в «ближайшие пару лет» позволит развернуть российскую ОС «Аврора» на любых устройствах, в том числе на автомобилях, телевизорах и роутерах.

Контекст

Издательские дома «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Иванов Монамс медиа», «Провинция» и «Шкулев медиа холдинг» попросили «Почту России» пересмотреть подход к ценообразованию прессы в рознице, пишут «Ведомости». Издатели просят «снять мораторий» на повышение отпускных цен на свою продукцию.

Российские авиакомпании по итогу 2024 года могут показать рекордную с 2011 года для отрасли выручку 1,8 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

График РБК
График РБК

Товарооборот России и Бразилии в сентябре 2024 года шестой месяц подряд превышает отметку в $1 млрд, следует из анализа данных бразильской статслужбы, проведённого «РИА Новости».

«Ъ» ознакомился с письмом главы Минцифры Максута Шадаева в адрес глав 13 регионов: он просит местные власти пересмотреть правила размещения базовых станций связи вблизи жилых домов и соцобъектов. Введённые запреты «существенно ограничивают развитие инфраструктуры связи», «являются основанием для демонтажа уже функционирующих базовых станций» и приводят к «прекращению оказания услуг связи» в этих регионах.

Средняя цена билета в российские театры в начале нового сезона — сентябре-октябре 2024 года — выросла на 14% год к году и достигла 2400 рублей, приводит РБК данные «МТС Live». Относительно стоимости в начале театрального сезона 2022 года рост составляет 17%. Число театральных постановок, представленных в репертуаре нового сезона, год к году при этом почти не изменилось.

Новости предыдущего дня, 9 октября — здесь.

#новости

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37 комментариев
illusive man

большая выручка для авиакомпании, хм вот что творит инфляция животворящая

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Arch3rv3rs3

Ещё бы. Сейчас в любом секторе экономики невероятный подъём. Выручками можно мериться сколько угодно. В студию нужно подать график по количеству пассажиров)

4
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United24

Этож хорошо!
Уважаемый ВВП, прошу обратить внимание на авиакомпании, которые готовы поделиться налогом на сверхприбыль ради Бюджета страны.

С уважением, работники авиакомпаний

1
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Бот ЦИПсО #66213

Ну еще бы не было подъема - иностранных авиакомпаний с рынка выгнали, лизинговые самолеты украли.

1
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Valeriy

Странно, что они не упомянули главной новости в ИТ-сфере: с 7 октября и до сих пор (11:00 по Москве) лежат сайты всех судов (sudrf) и ГАС "Правосудие". Где же наши суперспецы? Почему не чинят? Ах да, у нас же все равно правосудия нет, так незачем и чинить.

1
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Илья

С удовольствием походил бы в театр, но цена на билеты не дружелюбная. Дешевле пивка и сижки взять. Нужны какие-то скидки или субсидии от гос. на билеты или просто театры окуели с ценами.

6
1
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Александр Привалов

А если ещё с пивком/сишками - да и в театр...

2
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