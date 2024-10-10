День 960: выручка российских авиакомпаний может обновить исторический максимум в 2024 году

Средняя цена билета в российские театры в начале нового сезона — сентябре-октябре 2024 года — выросла на 14% год к году и достигла 2400 рублей, приводит РБК данные «МТС Live». Относительно стоимости в начале театрального сезона 2022 года рост составляет 17%. Число театральных постановок, представленных в репертуаре нового сезона, год к году при этом почти не изменилось.