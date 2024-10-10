День 960: выручка российских авиакомпаний может обновить исторический максимум в 2024 году

Издательские дома «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Иванов Монамс медиа», «Провинция» и «Шкулев медиа холдинг» попросили «Почту России» пересмотреть подход к ценообразованию прессы в рознице, пишут «Ведомости». Издатели просят «снять мораторий» на повышение отпускных цен на свою продукцию.
большая выручка для авиакомпании, хм вот что творит инфляция животворящая
Ещё бы. Сейчас в любом секторе экономики невероятный подъём. Выручками можно мериться сколько угодно. В студию нужно подать график по количеству пассажиров)
Этож хорошо!
Уважаемый ВВП, прошу обратить внимание на авиакомпании, которые готовы поделиться налогом на сверхприбыль ради Бюджета страны.
С уважением, работники авиакомпаний
Ну еще бы не было подъема - иностранных авиакомпаний с рынка выгнали, лизинговые самолеты украли.
Странно, что они не упомянули главной новости в ИТ-сфере: с 7 октября и до сих пор (11:00 по Москве) лежат сайты всех судов (sudrf) и ГАС "Правосудие". Где же наши суперспецы? Почему не чинят? Ах да, у нас же все равно правосудия нет, так незачем и чинить.
С удовольствием походил бы в театр, но цена на билеты не дружелюбная. Дешевле пивка и сижки взять. Нужны какие-то скидки или субсидии от гос. на билеты или просто театры окуели с ценами.
А если ещё с пивком/сишками - да и в театр...