День 959: «Промсвязьбанк» запустил сервис расчётов по международным торговым контрактам, разработчики просят проверить передачу «Эльбруса»

ФАС предлагает доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах, узнали «Ведомости». Ведомство считает необходимым исключить из расчёта долгосрочных тарифов (от трёх лет и более) аэропорта его расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта. Это будет работать в случаях, когда, например, инвестор уже после согласования проект решит построить терминал большей пропускной способностью либо он окажется дороже изначально запланированного.