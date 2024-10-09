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Евгения Евсеева
Деньги

День 959: «Промсвязьбанк» запустил сервис расчётов по международным торговым контрактам, разработчики просят проверить передачу «Эльбруса»

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 959: «Промсвязьбанк» запустил сервис расчётов по международным торговым контрактам, разработчики просят проверить передачу «Эльбруса»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 октября: доллар — 96,1 рубля (на 4 копейки больше, чем 8 октября), евро — 105,68 рубля (на 37 копеек больше).

Оборонный банк «Промсвязьбанк» запустил механизм трансграничных расчётов по международным торговым контрактам российских компаний с контрагентами из любой страны. Операции будут проходить на базе специально созданной компании А7.

Кто и как адаптируется

Возглавлявший холдинг «Фосагро» Максим Волков стал совладельцем компании «Тетра», специализирующейся на производстве и поставках туалетной бумаги, салфеток и сопутствующей продукции.

ФАС предлагает доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах, узнали «Ведомости». Ведомство считает необходимым исключить из расчёта долгосрочных тарифов (от трёх лет и более) аэропорта его расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта. Это будет работать в случаях, когда, например, инвестор уже после согласования проект решит построить терминал большей пропускной способностью либо он окажется дороже изначально запланированного.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация разработчиков и производителей электроники направила письмо в адрес вице-премьера Дениса Мантурова с просьбой поднять вопрос целесообразности передачи разработчика процессора «Эльбрус» прямому конкуренту — НПЦ «Элвис».

Контекст

Расширить список товаров, на которые власти и бизнес могут договориться ограничить наценку, ФАС попросил глава Калининградской области, узнал РБК. Служба опиралась и на положительный опыт новых регионов, где механизм позволил снизить цены.

Новости предыдущего дня, 8 октября — здесь.

#новости

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19 комментариев
Слегка Придурковатый

"Расширить список товаров, на которые власти и бизнес могут договориться ограничить наценку, ФАС попросил глава Калининградской области"

Всё какие-то полумеры. Нужно просто законодательно запретить инфляцию и бедность. И создать реестр. Хуй знает какой, ещё не решил, но обязательно нужно - это щас модно.

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Бонифаций на каникулах

Пенсионеры хотят вернуться во времена, когда они ещё были полны сил. Кто мы такие, чтобы им мешать.

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Po...

Да инфляцию надо запретить и оштрафовать! И внести в реестр

6
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Макс Кроу

Реестр бедных. За бедность давать лычку бедноагента и отправлять на принудительные заработки в 200 тыщ

3
1
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Vlad

Нужно всё продавать без наценки.

1
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Вадим Д.

поднять вопрос целесообразности передачи разработчика процессора «Эльбрус» прямому конкуренту — НПЦ «Элвис»Ну переложили из кармана в карман виртуального разработчика, процессоры из-за этого не появятся.

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Вадим Д.

Операции будут проходить на базе специально созданной компании А7Понятно что не случайно такая полезная и жутко необходимая компания появилась.
Некоторые товарищи хорошо свои дела поправят.

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