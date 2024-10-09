День 959: «Промсвязьбанк» запустил сервис расчётов по международным торговым контрактам, разработчики просят проверить передачу «Эльбруса»

ФАС предлагает доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах, узнали «Ведомости». Ведомство считает необходимым исключить из расчёта долгосрочных тарифов (от трёх лет и более) аэропорта его расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта. Это будет работать в случаях, когда, например, инвестор уже после согласования проект решит построить терминал большей пропускной способностью либо он окажется дороже изначально запланированного.
"Расширить список товаров, на которые власти и бизнес могут договориться ограничить наценку, ФАС попросил глава Калининградской области"
Всё какие-то полумеры. Нужно просто законодательно запретить инфляцию и бедность. И создать реестр. Хуй знает какой, ещё не решил, но обязательно нужно - это щас модно.
Пенсионеры хотят вернуться во времена, когда они ещё были полны сил. Кто мы такие, чтобы им мешать.
Да инфляцию надо запретить и оштрафовать! И внести в реестр
Реестр бедных. За бедность давать лычку бедноагента и отправлять на принудительные заработки в 200 тыщ
Нужно всё продавать без наценки.
поднять вопрос целесообразности передачи разработчика процессора «Эльбрус» прямому конкуренту — НПЦ «Элвис»Ну переложили из кармана в карман виртуального разработчика, процессоры из-за этого не появятся.
Операции будут проходить на базе специально созданной компании А7Понятно что не случайно такая полезная и жутко необходимая компания появилась.
Некоторые товарищи хорошо свои дела поправят.