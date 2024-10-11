День 961: импорт легковых автомобилей в Россию в сентябре 2024 года стал рекордным за 12 лет

Эксперты предложили четыре варианта трансграничных расчётов в цифровых валютах для облегчения совершения экспортно-импортных операций в условиях санкций, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой «Технологии доверия». Это использование кошельков с цифровыми рублями, расчёты в электронных деньгах других стран, полная интеграция систем ЦБ, имеющих национальные цифровые валюты, а также цифровая хавала.
"Россияне в июне-августе 2024 года отправились в путешествие по России 61 млн раз"
Мои почти ежедневные путешествия до КБ и обратно учитывались, надеюсь?
Нет, учитывались только пешие эротические путешествия.
Значит больше 100к у вас зарплата)
россияне завезли в сентябре 2024 года в Россию 104,2 тысячи новых легковых машин.
В 2020 продал машину, чтобы подкопить и купить получше.
В 2024 подкопил на ту, что продал в 2020.
А после нового утильсбора, видимо куплю только мопед.
Новый утильсбор? Тот что на 1 тысячу рублей поднялся?)
Мог бы кредитнуться в 2020 году, ставки то были вполне себе вменяемые.
Обращайтесь, предложу отличные варианты) Джетта 1.4л 20-21г до 1.7млн, Соната/К5 20-21г, до 2.3млн, Камри 20-21г в максимальной комплектации до 3млн и тд