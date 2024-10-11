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Таня Боброва
Деньги

День 961: импорт легковых автомобилей в Россию в сентябре 2024 года стал рекордным за 12 лет

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="https://www.pexels.com/ru-ru/photo/9716234/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Kindel Media / Pexels.com</a>
Источник: Kindel Media / Pexels.com

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 октября: доллар — почти 97,24 рубля (на 29 копеек больше, чем 10 октября), евро — 106,51 рубля (на 9 копеек больше).

Кто и как адаптируется

Разработчик компьютерного оборудования и ИТ-решений «Аквариус» планирует выход на некоторые рынки «дружественных» России стран, пишет ТАСС. В частности, сейчас проходят переговоры и налаживание рабочих связей с партнёрами из Мьянмы.

Оператор государственной информсистемы «ЭРА-Глонасс» АО «Глонасс» и российский частный коммерческий оператор спутниковой связи «Газпром космические системы» договорились о партнёрстве по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки, пишут «Ведомости». «Глонасс» займётся созданием сервисов и абонентских терминалов для конечных пользователей из отраслей транспорта, логистики и прочих, а ГКС будет производить сами спутники.

Эксперты предложили четыре варианта трансграничных расчётов в цифровых валютах для облегчения совершения экспортно-импортных операций в условиях санкций, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой «Технологии доверия». Это использование кошельков с цифровыми рублями, расчёты в электронных деньгах других стран, полная интеграция систем ЦБ, имеющих национальные цифровые валюты, а также цифровая хавала.

Контекст

Россияне в июне-августе 2024 года отправились в путешествие по России 61 млн раз, что на 10% больше год к году, приводит ТАСС данные «Сбераналитики». Летний турпоток вырос практически по всей стране, в 13 регионах он превысил 1 млн человек. При этом 40% трат в путешествиях по стране приходится на туристов, которые зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц.

Юрлица и физлица завезли в сентябре 2024 года в Россию 104,2 тысячи новых легковых машин — на 29% больше год к году, говорится в презентации «Автостата». Это максимальный месячный показатель за последние 12 лет. В пятёрку наиболее востребованных для ввоза машин в сентябре вошли китайские модели Geely Monjaro, Geely Boyue, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas и Haval M6. В целом на китайские марки за месяц пришлось почти 79% импорта всех новых машин.

Число покупок спортивной обуви на Lamoda за июль-сентябрь 2024 года выросло год к году на 88%, сообщили «Ъ» в компании. Самыми популярными стали кроссовки, продажи которых за тот же период увеличились на 57%. На Wildberries продажи спортивной обуви за третий квартал выросли на 60% год к году, на Ozon — в 2,3 раза в натуральном выражении и на 84% в деньгах.

Китайская Lesta Hong Kong Limited с 30 сентября перестала быть основным учредителем (99%) российского юрлица Lesta Games, пишет «Ъ» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Доля китайской компании перешла к основателю студии Малику Хатажаеву. В Lesta Games уточнили, что группа «рассматривает рынок России как приоритетное направление работы».

Новости предыдущего дня, 10 октября — здесь.

#новости

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26 комментариев
Слегка Придурковатый

"Россияне в июне-августе 2024 года отправились в путешествие по России 61 млн раз"

Мои почти ежедневные путешествия до КБ и обратно учитывались, надеюсь?

7
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S.Capusta

Нет, учитывались только пешие эротические путешествия.

4
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Александр Кудин

Значит больше 100к у вас зарплата)

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S.Capusta

россияне завезли в сентябре 2024 года в Россию 104,2 тысячи новых легковых машин.

В 2020 продал машину, чтобы подкопить и купить получше.
В 2024 подкопил на ту, что продал в 2020.
А после нового утильсбора, видимо куплю только мопед.

4
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BLVCK SQUARE

Новый утильсбор? Тот что на 1 тысячу рублей поднялся?)

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Maxim Sergeev

Мог бы кредитнуться в 2020 году, ставки то были вполне себе вменяемые.

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TiflisCars

Обращайтесь, предложу отличные варианты) Джетта 1.4л 20-21г до 1.7млн, Соната/К5 20-21г, до 2.3млн, Камри 20-21г в максимальной комплектации до 3млн и тд

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