День 961: импорт легковых автомобилей в Россию в сентябре 2024 года стал рекордным за 12 лет

Число покупок спортивной обуви на Lamoda за июль-сентябрь 2024 года выросло год к году на 88%, сообщили «Ъ» в компании. Самыми популярными стали кроссовки, продажи которых за тот же период увеличились на 57%. На Wildberries продажи спортивной обуви за третий квартал выросли на 60% год к году, на Ozon — в 2,3 раза в натуральном выражении и на 84% в деньгах.