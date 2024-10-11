ВТБ и «Сбер» отменили комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

Накануне ЦБ временно снял ограничение на полную стоимость таких кредитов.ВТБ отменяет обязательное требование о комиссии для застройщиков-партнёров при выдаче ипотеки по рыночным программам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на банк.В компании уточнили, что речь об ипотеке на покупку квартир в новостройках и «по готовому жилью со сроком ввода объекта в эксплуатацию до одного года». При этом в ВТБ допустили изменения условий, поскольку «ситуация на рынке остаётся нестабильной».«Сбер» также сообщил «РИА Новости», что возобновляет сделки по покупке квартир в новостройках по базовым ставкам «без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков, таких как субсидирование ставки».Банки отменили комиссию в связи с решением ЦБ. Накануне регулятор снял ограничение на полную стоимость кредита (включает проценты по долгу, стоимость всех допуслуг) по ипотечным программам. Решение будет действовать до 31 марта 2025 года.В ЦБ указывали, что так заёмщики смогут и дальше получать кредиты «хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья».Решение регулятора последовало за сообщением «Ъ» о том, что с октября 2024 года банки начали вводить комиссию для ипотеки с рыночными ставками — для застройщиков или покупателей.Газета отмечала, что банки идут на это «вынужденно»: если комиссию включать в сам кредит, его полная стоимость может превысить предельный уровень, установленный ЦБ. Чтобы продукт соответствовал требованиям регулятора и оставался маржинальным, застройщикам или покупателям «приходится брать комиссию на себя».#новости #банки
получать кредиты «хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья»
Это даже звучит смешно, на деле получим небывалый рост +100500% к стоимости квартир и любая собачья конура или коробка из под холодильника станут пределом мечтаний... (
Рыночная это 25% годовых и первоначальный взнос 50%?
Рыночная это которая определяется рыночными реалиями, а не которая вам нравится.
Пускай стагнируют и пускай рыночек все порешает
Рыночек решать может только обычных граждан, для этих законы рынка неписаны. В худшем случае полезут за госсиськой.
Я сейчас задумалась, что мы сейчас на острове и должны начать есть друг-друга чтобы выжить. Кто-то должен принести себя в жертву и взять ипотеку чтобы влить деньги в экономику 💁♀️😢