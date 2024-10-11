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Таня Боброва
Деньги

ВТБ и «Сбер» отменили комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

Накануне ЦБ временно снял ограничение на полную стоимость таких кредитов.

  • ВТБ отменяет обязательное требование о комиссии для застройщиков-партнёров при выдаче ипотеки по рыночным программам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на банк.
  • В компании уточнили, что речь об ипотеке на покупку квартир в новостройках и «по готовому жилью со сроком ввода объекта в эксплуатацию до одного года». При этом в ВТБ допустили изменения условий, поскольку «ситуация на рынке остаётся нестабильной».
  • «Сбер» также сообщил «РИА Новости», что возобновляет сделки по покупке квартир в новостройках по базовым ставкам «без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков, таких как субсидирование ставки».
  • Банки отменили комиссию в связи с решением ЦБ. Накануне регулятор снял ограничение на полную стоимость кредита (включает проценты по долгу, стоимость всех допуслуг) по ипотечным программам. Решение будет действовать до 31 марта 2025 года.
  • В ЦБ указывали, что так заёмщики смогут и дальше получать кредиты «хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья».
  • Решение регулятора последовало за сообщением «Ъ» о том, что с октября 2024 года банки начали вводить комиссию для ипотеки с рыночными ставками — для застройщиков или покупателей.
  • Газета отмечала, что банки идут на это «вынужденно»: если комиссию включать в сам кредит, его полная стоимость может превысить предельный уровень, установленный ЦБ. Чтобы продукт соответствовал требованиям регулятора и оставался маржинальным, застройщикам или покупателям «приходится брать комиссию на себя».

#новости #банки

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26 комментариев
Вадим Д.

получать кредиты «хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья»

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Egsis

Это даже звучит смешно, на деле получим небывалый рост +100500% к стоимости квартир и любая собачья конура или коробка из под холодильника станут пределом мечтаний... (

4
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Микс из мусоровоза

Рыночная это 25% годовых и первоначальный взнос 50%?

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ЯжПрограммист

Рыночная это которая определяется рыночными реалиями, а не которая вам нравится.

2
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Тим

Пускай стагнируют и пускай рыночек все порешает

4
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Ri Kha

Рыночек решать может только обычных граждан, для этих законы рынка неписаны. В худшем случае полезут за госсиськой.

5
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Запопу Кусь

Я сейчас задумалась, что мы сейчас на острове и должны начать есть друг-друга чтобы выжить. Кто-то должен принести себя в жертву и взять ипотеку чтобы влить деньги в экономику 💁‍♀️😢

2
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