ЦБ снял ограничение на полную стоимость кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года

В октябре 2024 года «Ъ» со ссылкой на девелоперов и риелторов сообщил, что с начала месяца банки начали вводить комиссию для ипотеки с рыночными ставками — для застройщиков или покупателей. Усреднённый размер — 6,5% от суммы кредита.

