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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ снял ограничение на полную стоимость кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года

И допустил, что откажется от заграждений «на постоянной основе».

  • Послабление «позволит банкам отразить в ипотечных ставках изменения в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке, — без риска нарушить требования по предельному уровню стоимости», — объяснил регулятор.
  • По его словам, заёмщики смогут получать кредиты «хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья».
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • Полная стоимость кредита (ПСК) — это сумма, которую заёмщик должен вернуть банку в рамках срока действия сделки. Сумма включает в себя основной долг, проценты по кредиту, а также сопутствующие комиссии и стоимость дополнительных услуг, без которых выдача была бы невозможна. По закону банки обязаны рассчитывать ПСК в рублях и процентах годовых и указывать эти значения в правом верхнем углу на первой странице договора.
  • Значения ПСК рассчитывают с задержкой, пишет РБК: например, для четвёртого квартала 2024 года ограничения основывались на среднерыночных ставках второго квартала — когда ключевая ставка равнялась 16%. На данный же момент она составляет 19%, но банки «чисто технически не могут слишком быстро повышать ПСК».

  • В октябре 2024 года «Ъ» со ссылкой на девелоперов и риелторов сообщил, что с начала месяца банки начали вводить комиссию для ипотеки с рыночными ставками — для застройщиков или покупателей. Усреднённый размер — 6,5% от суммы кредита.

  • Банки объяснили свои меры ограничением на предельную ПСК и желанием «сохранить свою маржинальность». По их словам, если связанные затраты включать в кредит, его ПСК может превысить установленный ЦБ предельный уровень.

#новости #банки

26
26 комментариев
Alex

Вперед в кабалу!

6
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Алексей Прасковьин

Блин, вот к таким комментаторам у меня ровно 2 вопроса:
1) Ипотечный договор заставляют подписывать, угрожая пистолетом?
2) До прошлого года было минимум 5 лет низких ставок. Что мешало брать, если так уж хотелось?

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DxdV

Зачем? Просто не подписывайте договор кредитования, условия которого вам не подходят.

1
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Stanislav Barkov

Нужно внимательно читать договор, который подписываешь. Это не обязанность его подписать, а волеизъявление физического лица. Если не устраивают условия - не подписывай.

5
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Гер Шмитт

Вопрос спорный.

Если у тебя нет другого выбора, и нужно где-то жить — ты подписываешь.

5
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Невкусно и грустно

Да-да. В этой стране любым договором ты можешь подтереться. Валютные вкладчики до сих пор ждут и верят, что им не рублями банка приколов отдадут

4
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dru dru

Ты похоже не в реальном мире живешь

1
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