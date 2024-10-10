ЦБ снял ограничение на полную стоимость кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года

И допустил, что откажется от заграждений «на постоянной основе».Послабление «позволит банкам отразить в ипотечных ставках изменения в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке, — без риска нарушить требования по предельному уровню стоимости», — объяснил регулятор.По его словам, заёмщики смогут получать кредиты «хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья».Источник фото: «РИА Новости»Полная стоимость кредита (ПСК) — это сумма, которую заёмщик должен вернуть банку в рамках срока действия сделки. Сумма включает в себя основной долг, проценты по кредиту, а также сопутствующие комиссии и стоимость дополнительных услуг, без которых выдача была бы невозможна. По закону банки обязаны рассчитывать ПСК в рублях и процентах годовых и указывать эти значения в правом верхнем углу на первой странице договора.Значения ПСК рассчитывают с задержкой, пишет РБК: например, для четвёртого квартала 2024 года ограничения основывались на среднерыночных ставках второго квартала — когда ключевая ставка равнялась 16%. На данный же момент она составляет 19%, но банки «чисто технически не могут слишком быстро повышать ПСК».В октябре 2024 года «Ъ» со ссылкой на девелоперов и риелторов сообщил, что с начала месяца банки начали вводить комиссию для ипотеки с рыночными ставками — для застройщиков или покупателей. Усреднённый размер — 6,5% от суммы кредита.Банки объяснили свои меры ограничением на предельную ПСК и желанием «сохранить свою маржинальность». По их словам, если связанные затраты включать в кредит, его ПСК может превысить установленный ЦБ предельный уровень.#новости #банки
Вперед в кабалу!
Блин, вот к таким комментаторам у меня ровно 2 вопроса:
1) Ипотечный договор заставляют подписывать, угрожая пистолетом?
2) До прошлого года было минимум 5 лет низких ставок. Что мешало брать, если так уж хотелось?
Зачем? Просто не подписывайте договор кредитования, условия которого вам не подходят.
Нужно внимательно читать договор, который подписываешь. Это не обязанность его подписать, а волеизъявление физического лица. Если не устраивают условия - не подписывай.
Вопрос спорный.
Если у тебя нет другого выбора, и нужно где-то жить — ты подписываешь.
Да-да. В этой стране любым договором ты можешь подтереться. Валютные вкладчики до сих пор ждут и верят, что им не рублями банка приколов отдадут
Ты похоже не в реальном мире живешь